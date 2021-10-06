Уехала на учебу: бельгийская принцесса Елизавета показала красивые фото из Оксфорда

Бельгийская королевская семья поделилась снимками старшей дочери принцессы Елизаветы, будущей королевы Бельгии.

Дочь короля Филиппа и королевы Матильды, 19-летняя принцесса Елизавета, начала обучение в Линкольн-колледже Оксфордского университета, в Великобритании.

Королевский дворец Бельгии поделился фотографиями девушки на странице в Instagram. Снимки были сделаны в некоторых знаковых местах колледжа: Рэдклифф-сквере, на встрече с одноклассниками в The Grove и во время катания на лодке с друзьями на реке Черуэлл.

Также королевская особа запечатлена во время чтения книг в библиотеке колледжа и в соседнем кафе. В Линкольн-колледже Елизавета изучает трехлетний курс истории и политики, который поможет ей в будущем, когда она будет пребывать на троне.

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25 октября принцесса Елизавете исполнится 20 лет. Во время учебы в Великобритании она получила степень международного бакалавра в UWC Atlantic College в Уэльсе в мае 2020 года, в этом колледже сейчас учатся испанская принцесса Леонор и нидерландская Алексия. После окончания средней школы она провела год в Королевской военной академии Бельгии в Брюсселе, где изучала социальные и военные науки. Королевский двор ранее заявлял, что принцесса будет регулярно возвращаться в Бельгию и будет участвовать в общественной жизни Бельгии как самостоятельно, так и со своими родителями и семьей.

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