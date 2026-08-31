Уехала на учебу: королевский дворец Нидерландов поделился первыми фото принцессы Арианы с университета

Принцесса Ариана / © Instagram королевской семьи Нидерландов

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«Принцесса Ариана начинает обучение по специальности «Аэрокосмическая инженерия» в Делфтском технологическом университете. Время, проведенное принцессой в качестве студентки, считается личным», — говорится в подписи к фотографиям.

Принцесса Ариана / © Instagram королевской семьи Нидерландов

В первый свой день в университете принцесса Ариана появилась в белой рубашке от Asos, цветных полосатых брюках Mad Peonies и обута в кроссовки цвета морской волны от Adidas. Волосы Ариана распустила и сделала легкий дневной макияж, а на плече у нее была сумка-тоут Flora&Co Paris коричневого цвета.

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Принцесса Ариана / © Instagram королевской семьи Нидерландов

Принцесса Ариана / © Instagram королевской семьи Нидерландов

Ранее, напомним, мы рассказывали, что принцесса закончила учебу Международного бакалавриата в Италии, и сообщила, что теперь ее приняли на факультет аэрокосмической инженерии в Делфтский технический университет (TU Delft).

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Делфтский технический университет считается одним из лучших инженерных факультетов в мире, а его программа по аэрокосмической инженерии чрезвычайно конкурентоспособна и требует высочайшего уровня математической и научной подготовки.

Принцесса Ариана / © Instagram королевской семьи Нидерландов

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