Уехала на учебу: принцесса Алексия показала кадры из Лондона

Средняя дочь короля Виллема-Александра и королевы Максимы переехала в Великобританию, где будет учиться в Университетском колледже Лондона. Нидерландский королевский дворец поделился милым видео.

19-летняя принцесса поступила в Университетский колледж Лондона на курс бакалавриата по направлению "Наука и техника в интересах социальных изменений" на факультете инженерии.

"Принцесса Алексия находится в Лондоне, где на этой неделе она начнет обучение в Университетском колледже Лондона. Она начинает получать степень бакалавра в области науки и техники социальных изменений на инженерном факультете. Учебное время принцессы считается личным", - гласит подпись под фотографией принцессы, а также коротким видео, представленным дворцом.

На видео принцесса Алексия, одетая в замшевый жилет и светлые брюки, идет к знаменитому зданию UCL в Блумсбери, а затем оборачивается и улыбаясь машет в камеру.

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Ранее принцесса уже училась в Великобритании. В 2022 году она завершила двухгодичный курс международного бакалавриата в колледже UWC Atlantic в Уэльсе.

Напомним, недавно мы показывали вам образ принцессы Алексии в платье ее матери, королевы Максимы.

Принцесса Алексия / Фото: Getty Images

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