Уехала в Грецию: Жасмин Гримальди в кофейном бикини позировала на фоне моря

Жасмин Гримальди / © instagram.com/jazmingrimaldi

33-летняя внебрачная дочь князя Монако Альбера II наслаждается отпуском уже в Греции. Девушка показала, как нежится на пляже и позирует в кофейном бикини, стоя на скалах у моря.

«Целебные воды Греции», — пишет в подписи под двумя опубликованными снимками Жасмин.

Практически все лето Жасмин Гримальди проводит на море. Она ранее уже показывала снимки с побережья, красивые яхты и несколько своих фото в купальниках. С кем отдыхает девушка, она не рассказала.

К слову, в Грецию отправились и испанская королевская чета — король Филипп VI и королева Летиция с дочками.

Также на отдыхе сейчас находится леди Амелия Виндзор. Она наслаждается красивыми горными видами швейцарским Альп.