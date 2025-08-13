- Дата публикации
Уехала в Грецию: Жасмин Гримальди в кофейном бикини позировала на фоне моря
Жасмин Гримальди поделилась новыми фотографиями с отпуска в своем блоге в Instagram.
33-летняя внебрачная дочь князя Монако Альбера II наслаждается отпуском уже в Греции. Девушка показала, как нежится на пляже и позирует в кофейном бикини, стоя на скалах у моря.
«Целебные воды Греции», — пишет в подписи под двумя опубликованными снимками Жасмин.
Практически все лето Жасмин Гримальди проводит на море. Она ранее уже показывала снимки с побережья, красивые яхты и несколько своих фото в купальниках. С кем отдыхает девушка, она не рассказала.
К слову, в Грецию отправились и испанская королевская чета — король Филипп VI и королева Летиция с дочками.
Также на отдыхе сейчас находится леди Амелия Виндзор. Она наслаждается красивыми горными видами швейцарским Альп.