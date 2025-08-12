- Дата публикации
Уехали из любимой Майорки: королева Летиция и ее муж с детьми отправились на другой курорт
Король и королева Испании решили провести не весь свой летний отпуск в Пальма-де-Майорке.
Король Филипп VI, королева Летиция и их дочери — 19-летняя принцесса Леонор и 18-летняя инфанта София, отдыхают на юге Греции.
Испанское издание HOLA! сообщает, что на прошлой неделе самолет испанской королевской семьи Falcon вылетел из Испании в Афины.
Предполагается, что четверка отдыхает в резиденции короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы. Эта частная собственность в Пелопоннесе включает в себя теннисный корт, бассейн, собственный пляж и уникальную гавань — идеальное место для испанского короля, который любит парусный спорт.
Перед поездкой в Грецию королевская семья провела время на Майорке, традиционном месте летнего отдыха. Они устроили ужин во дворце Маривент в Пальма-де-Майорке и посетили выставку художника Жоана Миро в Ла-Лонхе.
Известно, что две королевские семьи имеют ряд особых связей. Мать короля Филиппа VI, королева София, родилась в Афинах и была принцессой Софией Греческой и Датской. Она отказалась от греческих титулов, приняв католичество и выйдя замуж за тогдашнего инфанта Хуана Карлоса Испанского в 1962 году.
Кроме того, испанская королевская семья помогла принять старшую дочь короля Виллема-Александра и королевы Максимы, 21-летнюю принцессу Катарину-Амалию, когда она в течение года училась в Мадриде после того, как в 2022 году в Амстердамском университете ей угрожали похищением.
В прошлом году король Нидерландов выразил свою благодарность испанской королевской семье за помощь его дочери и наследнице в продолжении обучения в это неспокойное время.
