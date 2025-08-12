Уехали из любимой Майорки: королева Летиция и ее муж с детьми отправились на другой курорт

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Король Филипп VI, королева Летиция и их дочери — 19-летняя принцесса Леонор и 18-летняя инфанта София, отдыхают на юге Греции.

Испанское издание HOLA! сообщает, что на прошлой неделе самолет испанской королевской семьи Falcon вылетел из Испании в Афины.

Принцесса Леонор, король Филипп VI, королева Летиция и инфанта София / © Getty Images

Предполагается, что четверка отдыхает в резиденции короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы. Эта частная собственность в Пелопоннесе включает в себя теннисный корт, бассейн, собственный пляж и уникальную гавань — идеальное место для испанского короля, который любит парусный спорт.

Вилла нидерландских монархов в Греции / © Getty Images

Перед поездкой в Грецию королевская семья провела время на Майорке, традиционном месте летнего отдыха. Они устроили ужин во дворце Маривент в Пальма-де-Майорке и посетили выставку художника Жоана Миро в Ла-Лонхе.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Известно, что две королевские семьи имеют ряд особых связей. Мать короля Филиппа VI, королева София, родилась в Афинах и была принцессой Софией Греческой и Датской. Она отказалась от греческих титулов, приняв католичество и выйдя замуж за тогдашнего инфанта Хуана Карлоса Испанского в 1962 году.

Кроме того, испанская королевская семья помогла принять старшую дочь короля Виллема-Александра и королевы Максимы, 21-летнюю принцессу Катарину-Амалию, когда она в течение года училась в Мадриде после того, как в 2022 году в Амстердамском университете ей угрожали похищением.

Нидерландская королевская семья / © Getty Images

В прошлом году король Нидерландов выразил свою благодарность испанской королевской семье за помощь его дочери и наследнице в продолжении обучения в это неспокойное время.

