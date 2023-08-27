Уехали на каникулы: Кейт и Уильяма сфотографировали папарацци по пути в Балморал

Принц и принцесса Уэльские присоединились к королевской семье на встрече в замке Балморал.

Последнюю неделю лета Кейт и Уильям проводят в Шотландии вместе со своими тремя детьми.

Папарацци сделали фото супругов, которое опубликовало издание express. На снимке Кейт запечатлена с мужем Уильямом в автомобиле по пути в замок Балморал. Это первая встреча всей семьи в Шотландии с момента смерти королевы Елизаветы II в прошлом году.

Королева Камилла и король Чарльз III также были запечатлены в автомобиле. Они прибыли в Шотландию ранее на этой неделе и уже успели посетить церковную службу.

Принц и принцесса Уэльские в Балморале / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы вспоминали милые фото с отдыха королевы Елизаветы II и ее семьи в шотландском замке Балморал.

Замок Балморал / Фото: Getty Images

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