Уехали на каникулы: Кейт и Уильяма сфотографировали папарацци по пути в Балморал

Принц и принцесса Уэльские присоединились к королевской семье на встрече в замке Балморал.
Последнюю неделю лета Кейт и Уильям проводят в Шотландии вместе со своими тремя детьми.
Папарацци сделали фото супругов, которое опубликовало издание express. На снимке Кейт запечатлена с мужем Уильямом в автомобиле по пути в замок Балморал. Это первая встреча всей семьи в Шотландии с момента смерти королевы Елизаветы II в прошлом году.
Королева Камилла и король Чарльз III также были запечатлены в автомобиле. Они прибыли в Шотландию ранее на этой неделе и уже успели посетить церковную службу.
Напомним, недавно мы вспоминали милые фото с отдыха королевы Елизаветы II и ее семьи в шотландском замке Балморал.
Читайте также:
- Король Чарльз III продолжит еще одну традицию покойной королевы Елизаветы II
- ладения короля: семь знаменитых дворцов Чарльза III
- Недвижимость Елизаветы II: четыре самых известных дворца британской королевы