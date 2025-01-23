Уехали на отдых: будущих короля и королеву Норвегии запечатлели на горнолыжном курорте

Кронпринцесса Метте-Марит с мужем кронпринцем Хоконом и младшим сыном Сверре Магнусом посетили горнолыжный курорт.
Семья была запечатлена посещая тренировку по горным лыжам в лыжном центре Ломмедален - сельской общине в небольшой долине муниципалитета Бэрум в графстве Акерсхус.
Принцесса облачилась в черный короткий пуховик, черные брюки и теплые ботинки, ее муж Хокон был в лыжном костюме, как и младший сын Сверре.
Тем временем старший сын Метте-Марит, которого она родила еще до брака с наследным принцем Норвегии, был запечатлен папарацци в аэропорту Осло со своей новой девушкой. Норвежская пресса пишет, что он вернулся из Великобритании, где некоторое время провел в реабилитационном центре.
Кстати, недавно мы сообщали, что принц и принцесса Уэльские провели небольшой отпуск во французских Альпах сразу после Рождества.
Читайте также:
- Принцесса Ингрид Александра - будущая королева Норвегии: что о ней известно
- Уже вернулась домой: королеву Соню запечатлели около больницы в Осло после перенесенной операции
- "Это был сложный год": принцесса Метте-Марит впервые прокомментировала скандалы с участием своего сына Мариуса