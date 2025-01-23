Уехали на отдых: будущих короля и королеву Норвегии запечатлели на горнолыжном курорте

Семья была запечатлена посещая тренировку по горным лыжам в лыжном центре Ломмедален - сельской общине в небольшой долине муниципалитета Бэрум в графстве Акерсхус.

Принцесса облачилась в черный короткий пуховик, черные брюки и теплые ботинки, ее муж Хокон был в лыжном костюме, как и младший сын Сверре.

Кронпринц Хокон, кронпринцесса Метте-Марит и принц Сверре Магнус / Фото: Getty Images

Тем временем старший сын Метте-Марит, которого она родила еще до брака с наследным принцем Норвегии, был запечатлен папарацци в аэропорту Осло со своей новой девушкой. Норвежская пресса пишет, что он вернулся из Великобритании, где некоторое время провел в реабилитационном центре.

Мариус Хойби и кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

Кстати, недавно мы сообщали, что принц и принцесса Уэльские провели небольшой отпуск во французских Альпах сразу после Рождества.

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