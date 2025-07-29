Уехали в летнюю резиденцию: королева Мэри и король Фредерик X поделились первыми фото из отпуска

Король Фредерик X и королева Мэри / © Датская королевская семья/Instagram

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Каждый год король Фредерик X и королева Мэри отправляются вместе с детьми в свою летнюю резиденцию в замке Граастен, которая расположена в Южной Ютландии.

Там же королевская чета воссоединится с матерью монарха, королевой Маргрете II, и тетей, принцессой Бенедикте, которые также направятся в летнюю резиденцию на отдых.

Принц Винсент, принцесса Изабелла, королева Мэри и король Фредерик X / © Датская королевская семья/Instagram

В Instagram уже поделились снимками королевской семьи, которая прибыла в Грастен.

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«Их Величества короля и королеву, а также Их Королевские Высочества принцессу Изабеллу и принца Винсента сегодня в Грастене ждал теплый и праздничный прием.

Король Фредерик X и королева Мэри / © Датская королевская семья/Instagram

От городской площади королевская семья направилась к замку Грастен, чтобы начать свое ежегодное летнее пребывание. На протяжении полукилометрового пути Их Величества, принца и принцессу встречали флаги, цветы и приветствия от многочисленных присутствующих. Перед этим перед Старой ратушей их встречал городской совет Сённерборга», — говорится в сообщении под фотографиями.

Принц Винсент, принцесса Изабелла, королева Мэри и король Фредерик X / © Датская королевская семья/Instagram

Королева Мэри в этот день была облачена в платье с принтом и короткий бежевый жакет, подчеркнув талию поясом, а обула туфли-слингбэки на невысоких каблуках. Ее муж, который шел с супругой в обнимку, был в костюме и белой рубашке, но без галстука.

Король Фредерик X и королева Мэри / © Датская королевская семья/Instagram