Уехали в отпуск: Меган и Гарри запечатлели во время прогулки по набережной

Гарри и Меган отправились на крошечный остров Кануан в Сент-Винсенте в небольшой отпуск после недели, проведенной в Нью-Йорке, продвигая проекты в области психического здоровья.

Супругов запечатлели во время короткого отпуска на острове Кануан в Гренадинах. На фотографии, сделанной прохожим в пятницу, видно, как пара выходит из магазина деликатесов на территории яхт-клуба и пристани Sandy Lane в Глосси-Бэй. Фото опубликовало издание Daily Mail.

"Они выглядели счастливыми. Когда Гарри выходил из магазина, он слегка наткнулся на одну из бочек и они оба захихикали, и Меган потянулась к его руке. Они выглядели очень счастливыми, проведя отпуск вместе", - рассказал очевидец.

Меган и Гарри в Нью-Йорке / Фото: Associated Press

Меган и Гарри делали покупки в Faye – элитном продуктовом магазине, который позиционирует себя как магазин, где предлагают "эксклюзивный выбор свежих сезонных органических продуктов, от овощей до сыров, сладостей, морепродуктов и мясных нарезок", импортированных из Франции. После пара наслаждалась прогулкой по набережной, а затем отправилась к северному берегу Кануана.

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