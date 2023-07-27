Уехали в отпуск: принцессу Беатрис с мужем Эдо сфотографировали в Сен-Тропе

Принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци отправились в отпуск во Францию.
Королевскую пару запечатлели в Сен-Тропе. Снимки опубликовало издание Daily Mail. На них видно, как Беа и Эдо обнимаются, когда они ждут лодку в порту возле модного ресторана Club 55.
34-летняя принцесса Беатрис была кремовом платье миди с красивым принтом в виде роз и с V-образным вырезом на декольте. Наряд был от бренда ME+EM, который Беатрис так любит, а его стоимость составляет 266 долларов.
Свой ансамбль Беатрис дополнила плетеным клатчем и парой балеток на плоской подошве.
Взяли ли с собой Эдоардо и Беатрис дочь Сиенну, которой в сентябре исполнится два года, не сообщается.
Напомним, принц и принцесса Уэльские тоже собираются в летний отпуск. У их троих детей уже начались школьные каникулы. На днях мы рассказывали, как выглядит любимое место отдыха Кейт и Уильяма.
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