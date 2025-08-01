Уехали в отпуск: принцесса Мадлен поделилась фотографией своих детей и домашнего любимца

Адриенна, Леоноа и Николас

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Запечатлена троица на фоне деревянного домика на природе. Старшая Леонор одета в хлопковую блузку Mango с вышитыми деталями, рукавами-буфами, вырезом-лодочкой, на ней короткая юбка с оборками и беле босоножки H&M, на голове обруч, а в ушах серьги-висюльки.

Принцесса Мадлен / © Getty Images

Ее младшая сестра Адриенна в платье с оборками на юбке и плечах, расшитом мелкими цветами от нью-йоркского бренда Love Shack Fancy и в сандалиях на плоской подошве от H&M.

А их брат Николас выглядит просто, как миниатюрная копия своего отца, Кристофера О’Нила, одет в белые шорты с коричневым поясом, светлую рубашку и замшевые лоферы.

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Адриенна, Леонор и Николас

К троице на снимке присоединился еще один член семьи — собака Тедди, которую принцесса Мадлен взяла из приюта несколько лет назад.

Отдых принцессы и ее семьи начался неподалеку от замка Соллидена, где шведские монархи любят проводить последний месяц лета.