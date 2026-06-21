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Уэльские показали милый портрет принца Уильяма с дочерью принцесссой Шарлоттой по случаю дня рождения и дня отца
У принца Уэльского Уильяма сегодня много поводов для празднования.
Будущий король Великобритании сегодня отмечает свой 44-й день рождения и День отца вместе с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
По этому случаю семья Уэльских и Кенсингтонский дворец обнародовал портрет в воскресенье утром, отметив таким образом и день рождения Уильяма, и День отца трогательной данью уважения его роли.
На трогательной фотографии Уильям, сияющий от счастья, обнимает свою дочь принцессу Шарлотту в садах Кенсингтонского дворца после возвращения с парада Trooping the Colour 13 июня.
Принц и принцесса Уэльские присутствовали на параде Trooping the Colour вместе со своими тремя детьми – 12-летним принцем Джорджем, Шарлоттой и 8-летним принцем Луи – на балконе Букингемского дворца.
В подписи было написано: «С днем рождения и Днем отца лучшего папу в мире! Мы тебя очень любим. C, G, C и L (розовые сердечки)», — и все это было подписано инициалами принцессы Уэльской, Джорджа, Шарлотты и Луи.
Фото авторства королевского фотографа Мэтта Портеуса.
Напомним, мы показывали, как трогательно принцесса Кейт поздравила принца Уильяма с днем рождения в прошлом году.