Уэльские показали милый портрет принца Уильяма с дочерью принцесссой Шарлоттой по случаю дня рождения и дня отца

Принц Уильям и принцесса Шарлотта / © Instagram принца и принцессы Уэльских

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Будущий король Великобритании сегодня отмечает свой 44-й день рождения и День отца вместе с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

По этому случаю семья Уэльских и Кенсингтонский дворец обнародовал портрет в воскресенье утром, отметив таким образом и день рождения Уильяма, и День отца трогательной данью уважения его роли.

На трогательной фотографии Уильям, сияющий от счастья, обнимает свою дочь принцессу Шарлотту в садах Кенсингтонского дворца после возвращения с парада Trooping the Colour 13 июня.

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Принц и принцесса Уэльские присутствовали на параде Trooping the Colour вместе со своими тремя детьми – 12-летним принцем Джорджем, Шарлоттой и 8-летним принцем Луи – на балконе Букингемского дворца.

Британская королевская семья на параде Trooping the Colour / © Associated Press

В подписи было написано: «С днем ​​рождения и Днем отца лучшего папу в мире! Мы тебя очень любим. C, G, C и L (розовые сердечки)», — и все это было подписано инициалами принцессы Уэльской, Джорджа, Шарлотты и Луи.

Фото авторства королевского фотографа Мэтта Портеуса.

Напомним, мы показывали, как трогательно принцесса Кейт поздравила принца Уильяма с днем рождения в прошлом году.

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Уильям и Кейт Уэльские / © Getty Images

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