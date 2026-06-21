ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
212
Время на прочтение
1 мин

Уэльские показали милый портрет принца Уильяма с дочерью принцесссой Шарлоттой по случаю дня рождения и дня отца

У принца Уэльского Уильяма сегодня много поводов для празднования.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Принц Уильям и принцесса Шарлотта

Принц Уильям и принцесса Шарлотта / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Будущий король Великобритании сегодня отмечает свой 44-й день рождения и День отца вместе с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

По этому случаю семья Уэльских и Кенсингтонский дворец обнародовал портрет в воскресенье утром, отметив таким образом и день рождения Уильяма, и День отца трогательной данью уважения его роли.

На трогательной фотографии Уильям, сияющий от счастья, обнимает свою дочь принцессу Шарлотту в садах Кенсингтонского дворца после возвращения с парада Trooping the Colour 13 июня.

Принц и принцесса Уэльские присутствовали на параде Trooping the Colour вместе со своими тремя детьми – 12-летним принцем Джорджем, Шарлоттой и 8-летним принцем Луи – на балконе Букингемского дворца.

Британская королевская семья на параде Trooping the Colour / © Associated Press

Британская королевская семья на параде Trooping the Colour / © Associated Press

В подписи было написано: «С днем ​​рождения и Днем отца лучшего папу в мире! Мы тебя очень любим. C, G, C и L (розовые сердечки)», — и все это было подписано инициалами принцессы Уэльской, Джорджа, Шарлотты и Луи.

Фото авторства королевского фотографа Мэтта Портеуса.

Напомним, мы показывали, как трогательно принцесса Кейт поздравила принца Уильяма с днем рождения в прошлом году.

Уильям и Кейт Уэльские / © Getty Images

Уильям и Кейт Уэльские / © Getty Images

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
212
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie