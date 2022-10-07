Уэльские в Северной Ирландии: принцесса Кейт сияла, держа очередного младенца на руках (видео)

Принцесса Уэльская второй день подряд берет на руки чужих детей. Вчера в этот момент рядом оказался ее муж принц Уильям. И, похоже, он тоже был весьма взволнован.

Принц и принцесса Уэльские вчера прибыли в Северную Ирландию с однодневным визитом. В Каррикфергусе, когда принцесса общалась с людьми, одна женщина была с маленьким ребенком и Кэтрин посчастливилось взять малыша на руки.

Держа на руках младенца Джайлза Талбота-Эрасуса, принцесса сказала его матери: "Я продолжаю думать, что Луи еще ребенок, но сейчас он большой мальчик. Просто кажется, что это было вчера".

В этот момент принц Уильям стоял рядом и подшучивал. Ранее в СМИ неоднократно писали о том, что Кейт очень любит детей и всякий раз, когда берет их на руки, чувствует себя задумчивой. Однако ее муж определился, что больше не хочет заводить детей.

Видео с мероприятия поделился Daily Mail.

Буквально день назад принцесса Уэльская посещала родильное отделение в Суррее, и там в отделении недоношенных детей одна из рожениц предложила принцессе подержать ее дочь Бьянку на руках. Кейт ответила: "А можно?". И, конечно, ей разрешили, и она взяла младенца на руки.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Во время визита в больницу принцесса узнала все о комплексной поддержке, оказываемой беременным женщинам и молодым мамам.

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