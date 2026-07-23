Уезжает из дома на учебу: стало известно, где будет получать образование принцесса Элеонора

Принцесса Элеонора / © Getty Images

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Как и ее старшие братья и сестры, принцесса Элеонора решила покинуть родительский дом, чтобы начать новый этап своей жизни в академической сфере. Младшая дочь бельгийского короля Филиппа и королевы Матильды рассказала о своих планах на обучение в университете, которые включают в себя специально разработанную программу обучения в городе, расположенном далеко от дома, известной своей оживленной студенческой атмосферой, с середины августа по июнь, пишет vanitatis.

Действительно, она выбрала вуз, которая позволяет ей часто ездить домой, в отличие от ее старшей сестры, которая провела последние годы обучения в Лондоне и Бостоне. Элеонора живет в двух с половиной часах езды от дворца. А именно, в Утрехте, в Нидерландах, крупном транспортном узле страны.

Принцесса Элеонора / © Getty Images

Город известен своим престижным университетом, который привлекает студентов на его улицы большую часть года. Он обладает тем же очарованием, что и Амстердам, но меньше, тише и доступнее по цене, чем столица.

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Принцесса Элеонора получит степень в области гуманитарных и естественных наук, именно на эту программу бакалавриата она и поступила. Программа длится три года и преподается на английском языке, но фиксированного учебного плана нет, вместо этого студенты могут составить свою собственную программу с помощью консультанта, предоставленного Утрехтским университетом.

Принцесса Элеонора и принц Габриэль / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, где продолжат свою учебу европейские принцессы.

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