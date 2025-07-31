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Уезжает за границу: стало известно, где продолжит обучение младшая дочь королевы Летиции и короля Филиппа VI
Младшая сестра принцессы Леонор — инфанта София — готовится к новому учебному году. Стали известны подробности, где продолжит обучение дочь короля Филиппа VI и королевы Летиции.
Королевский дворец сообщил, что инфанта София переедет в Португалию до 8 сентября, чтобы начать обучение по специальности «Политология и международные отношения» в колледже Форвард.
Это международное учебное заведение, созданное всего три года назад бывшими лидерами Франции, обещает нетрадиционный академический опыт, поскольку студенты поочередно посещают три европейские столицы в течение трехлетней программы обучения.
После Лиссабона София отправятся в Париж и Берлин, каждый год погружаясь в новую культурную среду.
Образовательная модель колледжа Forward College ориентирована на небольшие группы, состоящие всего из 15 студентов в классе, еженедельные персонализированные занятия и методику, которая сочетает академическую строгость с изучением культуры. 150 студентов принимают участие в экскурсиях, сотрудничают с местными организациями и посещают лекции приглашенных экспертов.
После ознакомительной недели, которая начинается 8 сентября, занятия начнутся 22 числа того же месяца. Первые каникулы пройдут в конце октября 2025 года. Сейчас же, напомним, инфанта София находится в Пальма-де-Майорке, где испанская королевская семья обычно проводит свой отпуск.
Напомним, в этом году София завершила обучения в колледже UWC Atlantic в Уэльсе, в Великобритании, где также училась и ее старшая сестра Леонор и еще несколько европейских принцесс.