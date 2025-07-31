Уезжает за границу: стало известно, где продолжит обучение младшая дочь королевы Летиции и короля Филиппа VI

Инфанта София / © Getty Images

Реклама

Королевский дворец сообщил, что инфанта София переедет в Португалию до 8 сентября, чтобы начать обучение по специальности «Политология и международные отношения» в колледже Форвард.

Это международное учебное заведение, созданное всего три года назад бывшими лидерами Франции, обещает нетрадиционный академический опыт, поскольку студенты поочередно посещают три европейские столицы в течение трехлетней программы обучения.

Инфанта София / © Getty Images

После Лиссабона София отправятся в Париж и Берлин, каждый год погружаясь в новую культурную среду.

Реклама

Образовательная модель колледжа Forward College ориентирована на небольшие группы, состоящие всего из 15 студентов в классе, еженедельные персонализированные занятия и методику, которая сочетает академическую строгость с изучением культуры. 150 студентов принимают участие в экскурсиях, сотрудничают с местными организациями и посещают лекции приглашенных экспертов.

Инфанта София / © Getty Images

После ознакомительной недели, которая начинается 8 сентября, занятия начнутся 22 числа того же месяца. Первые каникулы пройдут в конце октября 2025 года. Сейчас же, напомним, инфанта София находится в Пальма-де-Майорке, где испанская королевская семья обычно проводит свой отпуск.

Напомним, в этом году София завершила обучения в колледже UWC Atlantic в Уэльсе, в Великобритании, где также училась и ее старшая сестра Леонор и еще несколько европейских принцесс.

Королева Летиция, инфанта София, король Филипп VI на выпускном UWC Atlantic в мае 2025 года / © Instagram испанской королевской семьи