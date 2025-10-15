ТСН в социальных сетях

Угостила его тортом: королева Камилла приветствовала в Кларенс-хаусе любимого детьми книжного героя

Королева Камилла посетила прием по случаю столетия BookTrust, который организовала в Кларенс-хаусе, в Лондоне.

Королева Камилла и кролик Питер

Королева Камилла и кролик Питер / © Associated Press

Во время мероприятия Камилла приветствовала кролика Питера. Этот вымышленный детский персонаж прибыл в ее лондонскую резиденцию, чтобы отметить 100-летие крупнейшей в Великобритании благотворительной организации по поддержке детского чтения, покровительницей которой является Ее Величество.

Камилла с энтузиазмом пожала ему руку и с удовольствием позировала для фотографий со знаменитым кроликом из книг Беатрикс Поттер. Это стало достойной данью уважения благотворительной организации, которая предоставила по одной книге из этой серии каждому ребенку в Великобритании до достижения им первого дня рождения в рамках своей программы Bookstart Baby.

Королева Камилла и кролик Питер / © Associated Press

Королева Камилла и кролик Питер / © Associated Press

В этом году специально для этой программы была создана совершенно новая книга о кролике Питере под названием «Четыре счастливых кролика». Книгу подарят примерно полумиллиону младенцев и их семьям по всей Великобритании, чтобы побудить их начать читать.

Королева приехала на прием в темно-синем платье с черной вышивкой на груди, у нее на шее была подвеска с круглым синим кулоном, на котором бриллиантами выложено два сердца, на запястьях любимые браслеты Van Cleef & Arpels, она сделала макияж и прическу. Ее Величество любезно общалась с гостями и разрезала торт.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

На выходных, напомним, королева в леопардовой блузке и сарафане посетила литературный фестиваль.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

