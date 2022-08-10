Ухты, какая: Хайди Клум белым мини-платьем подчеркнула загорелые ноги

Немецкая супермодель 90-х в эффектном образе приехала на талант-шоу, судьей которого она является.

В Лос-Анджелесе в объективы папарацци попала Хайди Клум, когда приехала на очередные съемки шоу "Америка ищет таланты".

Модель, как всегда, выглядела прекрасно. На этот раз она надела белое мини-платье с оборками, которое прекрасно сидело на ее стройной фигуре и подчеркнуло ее красивые загорелые ноги.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Наряд Клум скомбинировали с белыми мюли на шпильках и белой сумкой, которую надела через плечо.

Волосы звезды были идеально ровно уложены, а на лице были стильные очки в белой оправе. Длинный нюдовый маникюр и кольца завершили лук Клум.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

К слову, Хайди обожает короткие наряды. В день премьеры 17-го сезона шоу талантов она сияла в миниатюрном розовом платье с объемным воланом-рукавом на плече, которое сочетала с розовыми босоножками на шпильках.

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