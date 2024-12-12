Уильям будет гордиться: принцесса Кейт номинирована на премию "Человек года"

Принцесса Уэльская вошла в шорт-лист номинантов на премию "Человек года" 2024 года от журнала Time.

Известно, что премия "Человек года" присуждается человеку, группе людей или даже идее, которые оказали наибольшее влияние на события прошлого года — в положительном или отрицательном смысле.

По данным журнала, номинация Кейт последовала за тем, как она попала в заголовки международных новостей в этом году и вызвала дискуссию о конфиденциальности и здоровье публичных личностей, пишет express.co.uk.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

У супруги принца Уильяма был сложный год с точки зрения здоровья. В январе ее впервые госпитализировали для проведения операции на брюшной полости, а Кенсингтонский дворец объявил, что она возьмет перерыв до Пасхи. Отсутствие принцессы порождало теории заговора вплоть до марта, тогда Кейт записала видеообращение и сообщила, что у нее диагностировали рак и она будет проходить курс лечения.

В сентябре принцесса Уэльская объявила, что ее лечение завершено и что она возвращается к королевским обязанностям, но в ее приоритете остается ее семья.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Напомним, ранее принцесса Кейт входила в список самых влиятельных людей журнала TIME100 в 2013 году и была одним из финалистов в номинации "Человек года" в 2011 году.

Недавно принцесса провела четвертый рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве "Вместе на Рождество" и вызвала восторг у поклонников, а королевские эксперты твердили в один голос, что Кейт выглядит уверенной в себе и вдохновленной.

Принцесса Кейт / Фото: Associated Press

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