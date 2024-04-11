Уильям и Гарри не хотели свадьбы Чарльза и Камиллы: почему братья были против

На днях король Чарльз III и королева Камилла отпраздновали девятнадцатую годовщину со дня своей свадьбы, которая состоялась 9 апреля 2005 года.

Принц Гарри был настолько против женитьбы своего отца короля Чарльза на Камилле, что выдвинул одно очень смелое требование, которое было согласовано с его старшим братом Уильямом и о котором он написал в своих мемуарах "Запасной".

Гарри писал, что они с братом были настолько обеспокоены идеей повторного брака своего отца Чарльза, что умоляли его отказаться от этих планов. Но, несмотря на это Чарльз и Камилла обнародовали свои отношения в 1999 году и связали себя узами брака на гражданской церемонии в Виндзоре в 2005 году.

Свадьба Чарльза и Камиллы, 9 апреля 2005 года / Фото: Associated Press

Как пишет express, Гарри и Уильям считали, что этот брак принесет больше вреда, чем пользы, и ставили под сомнение его необходимость.

"Зачем заходить так далеко, если в этом нет необходимости? Мы хотели, чтобы он был счастлив. И мы видели, как он был счастлив с ней. Итак, в то время это было "ОК", - писал Гарри. А также рассказывал, что они с Уильямом дали обещание Чарльзу принять Камиллу в семью при одном условии.

"Мы с Вилли пообещали папе, что примем Камиллу в семью. Единственное, что мы просили взамен, это чтобы он не женился на ней. Мы умоляли, чтобы он не женился повторно", - говорил Гарри.

Принцы Уильям и Гарри на свадьбе Чарльза и Камиллы / Фото: Associated Press

Братья считали, что свадьба вызовет споры и заставит всю страну, весь мир говорить о Диане и сравнивать ее с Камиллой. Что, собственно, впоследствии и произошло.

Ранее мы рассказывали, что в своей речи на свадьбе Чарльза и Камиллы сказала королева Елизаветы II, растрогав всех присутствующих.

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