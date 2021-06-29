Уильям и Кейт увидят статую принцессы Дианы раньше принца Гарри

Принц Уильям с супругой Кэтрин и тремя детьми увидят статую принцессы Дианы ранее, чем она будет представлена публике 1 июля 2021 года.

Герцог Кембриджский хочет, чтобы их с Кэтрин дети – 7-летний Джордж, 6-летняя Шарлотта и 3-летний Луи, увидели статую своей покойной бабушки Дианы в преддверии ее официального открытия 1 июля в садах Кенсингтонского дворца, пишет mirror.

Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри / Associated Press

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На официальном открытии, которое пройдет в день 60-летнего юбилея принцессы Уэльской, будет присутствовать небольшое количество людей. Принцы Уильям и Гарри произнесут речи. Герцогиня Кембриджская будет присутствовать с мужем в этот день, а вот Меган Маркл осталась в США с новорожденной дочерью Лилибет. Хотя уже появились слухи, что и присутствие Кейт под вопросом из-за пересмотра количества гостей мероприятия в связи с пандемией. Сейчас статуя уже установлена в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца и скрыта от публики.

Кейт и Уильям / Associated Press

Принц Гарри, напомним, прилетел из США несколько дней назад и проходит карантин во Фрогмор-хаус, который ранее был их с Меган резиденцией. Сейчас там живет принцесса Евгения с мужем Джеком Бруксбэнком и сыном.

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Принцесса Диана с сыновьями - Уильямом и Гарри (11 фото)

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