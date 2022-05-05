Украденная идентичность: как Россия искажала исторические факты, чтобы уничтожать украинцев

Журналист Сергей Кудимов рассказывает, как Россия крадет украинскую культуру, историю и как при этом уничтожает украинский народ.

Ренет Симиренко: как уничтожили два поколения всемирно известных помологов

Credits

Этот сорт яблок назван в честь украинского селекционера Льва Симиренко. Более ста лет он был знаковой фигурой среди помологов. Родился будущий ученый в Млиеве в семье промышленника-сахарозаводчика и садовода. Отец Льва Симиренко Платон в свое время финансировал последнее прижизненное издание Тараса Шевченко. В юности принимает активное участие в студенческом революционном движении, за что был сослан в Сибирь. По возвращении в родной город вплотную занялся помологией, написал несколько фундаментальных научных трудов и создал знаменитый сорт яблок, назвав его в честь отца Платона Симиренко.

Зимой 20-го года Симиренко убили и ограбили. Есть предположение, что это было заказное убийство. Вероятно, расправа чекистов.

Сын Льва Симиренко Владимир продолжил дело своего отца. Он был приверженцем вавилонского течения в науке, которое основывалось на изучении генетики. Но большевикам больше понравилась идея "воспитания" растений, которую продвигали Мичурин и Лысенко. Со временем генетика была объявлена вредной и антисоветской наукой. С учеными, которые занимались изучением генетики, расправились.

В 1933 году последовал первый арест Владимира Симиренко. Затем его ненадолго выпустили из тюрьмы, но в 1938 году снова арестовали и вскоре расстреляли.

Мичурину и Лысенко уже никто не мог помешать продолжать безумные и опасные эксперименты на украинской земле. Так, на украинских землях появилось агрессивно размножающееся и опасное для людей растение борщевик.

Борщ - наш: как Россия пыталась украсть авторство культового украинского блюда

Credits

В один прекрасный день в официальном аккаунте России в Twitter появилось сообщение следующего содержания:

"Борщ - одно из самых известных и самых любимых блюд в России и символ традиционной кухни".

Украинцам пришлось развернуть борьбу за свой главный кулинарный бренд, которому посвящены целые музеи. Все же Евгению Клопотенко удалось внести борщ в список нематериального наследия Украины.

Гопак vs топотушка: почувствуйте разницу

Credits

Пытаются россияне присвоить себе и гопак. В зарубежных гастрольных турах российские коллективы исполняют танец, подозрительно похожий на наш гопак, выдавая его за исконно русский.

На самом деле ничего подобного в русской традиции нет. Строго говоря, гопак - это не столько танец, сколько элемент боевого искусства украинского казачества. Настоящий традиционный русский танец - топотушка.

Украденные песни: "слова и музыка народные"

Народный романс "В саду осіннім айстри білі" был украден и получил русский текст "Вот кто-то с горочки спустился". Композитор Владимир Бебешко не сомневается в том, что песни идентичны.

Марш повстанцев УНР Лебедев-Кумач и Александр Александров продали как песню "Вставай страна огромная". За 20 лет до начала Второй мировой войны на территории СССР песня звучала так:

"Повстань, повстань, народе мій!

Берись за зброю вмить.

За Україну смертний бій, свята війна горить".

Украденная идентичность и смещение акцентов

Оригинал фильма "За двома зайцями" на украинском языке был обнаружен в архивах Мариуполя. До этого все копии были в переозвучке на русский. И эта переозвучка не просто сместила акценты, а поставила все с ног на голову. В оригинале фильма все позитивные персонажи говорят на украинском языке, а негативные - на русифицированном суржике. При переозвучке все стало ровно наоборот.

Главная проблема россиян в том, что без Украины, без ее исторического и культурного наследия они автоматически теряют собственную идентичность.

Чернобыльская катастрофа как маркер отношения московских властей к украинцам

Associated Press

В попытке скрыть настоящие размеры катастрофы, которая произошла на Чернобыльской АЭС, власти провели первомайскую демонстрацию, в то время когда уровень радиации превышал предельно допустимый в 100 раз. Украинцев было не жалко, гораздо важнее было сделать, что называется, "хорошую мину при плохой игре".

Правда, начинать нужно с того, что сам факт строительства крупной АЭС рядом с огромным городом и могучей рекой выглядит совершенно нелогичным, если, конечно, исходить из того, что государство заботится о безопасности своих граждан. Всех своих граждан, а не только жителей Москвы и Московской области.

Кроме того, на Чернобыльской станции все время происходили мелкие и более крупные аварии: в 1982-м, 1984-м и наконец катастрофа в 1986 году. О неполадках на АЭС, конечно же, знали в Москве. Но игнорировали.

Украинский народ дорого заплатил за атомные эксперименты кремлевской власти.

Читайте также: