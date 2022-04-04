Украденное искусство: украинские художники, которых Россия несправедливо выдает за своих

Искусство – это еще одна вещь, которую украла у нас Россия.

На протяжении веков Россия пытается присвоить себе заслуги выдающихся людей, среди которых музыканты, композиторы, писатели и художники, оправдывая это тем, что за время их жизни существовала Российская империя, следовательно, по логике россиян, все культурное достояние автоматически стало русским.

Однако в своем творчестве художники никогда не забывали об украинской идентичности и культуре, которую любили и, соответственно, изображали в картинах. Сегодня мы хотим вспомнить известных на весь мир талантов, совершенно несправедливо вошедших в историю культуры, как "русские художники".

Иван Айвазовский

Гениальный маринист, которого, конечно же, приписывают к русскому культурному достоянию, однако Айвазовский родился в Крыму в армянской семье, эмигрировавшей туда из Галиции, куда их предки переехали из Армении. В своем творчестве художник часто обращался к украинской культуре и кроме морских пейзажей писал и другие работы, о которых в РФ не упоминают. Среди выдающихся украинских работ Айвазовского: "Свадьба в Украине", "Украинский пейзаж с чумаками при луне", "Камыш на Днепре", "Мельница на берегу реки. Украина", "Во время жатвы".

Иван Айвазовский "Свадьба в Украине" / uk.wikipedia.org

Сейчас самая любимая работа каждого украинца – "Пожар Москвы". Смотрим – визуализируем!

Иван Айвазовский "Пожар Москвы" / kartinysistoriey.ru

Илья Репин

Живописец Репин также родился в Украине, родина художника - город Чугаев в Харьковской области. Дед по отцовской линии - неслужебный казак Василий Ефимович Репин. В своем творчестве художник часто обращался к украинскому происхождению, и родные мотивы занимали важное место в его творчестве.

Самой известной работой художника по теме Украины стала картина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". Также в творчестве художника были такие работы украинской тематики: "Вечерницы", "Гайдамаки", "Черноморская вольница", "Украинка у плетня", "София Драгомирова в украинском наряде", "Атаман Иван Дмитриевич Сирко" и многие другие.

Илья Репин "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" / Getty Images

Казимир Малевич

Этот известный всему миру художник родился в Киеве в украинско-польской католической семье, учился в Киевской художественной школе. Несмотря на то, что в 1904-м Малевич переехал в Москву, неоднократно подчеркивал, что его художественное видение мира сформировало украинское село, и говорил, что его национальность — украинец. Также художник увлекался украинской вышивкой, рисовал эскизы для нее, писал статьи на украинском языке.

Казимир Малевич "Пейзаж под Киевом" / Getty Images

Казимир Малевич "Три женщины в пути" / Getty Images

Архип Куинджи

Родился художник в семье бедного сапожника-грека в пригороде украинского Мариуполя — селе Карасу, ныне улица Карасовская. Главной картиной своего творчества художник считал "Лунную ночь на Днепре". Также в творчестве Куинджи было много и других работ по украинским мотивам: "Украинская ночь", "Млечный путь в Мариуполе", "Днепр утром", "Украина".

Музей художника расположен в Мариуполе. В ходе русско-украинской войны здание музея было разрушено вражескими войсками, однако картины Куинджи и других украинских художников, по словам Мариупольской миссии совета, на тот момент там не было — их успели спасти.

Архип Куинджи "Лунная ночь на Днепре" / Getty Images

Архип Куинджи "Ночь в Украине" / Getty Images

Архип Куинджи "Вечер в Украине" / Getty Images

Александр Мурашко

Происходил из выдающегося рода художников – его дядей был Николай Мурашко – еще один выдающийся украинский художник. Родился Александр в Киеве, но до семи лет жил возле городка Борзны Черниговской области, где его воспитывала бабушка. Работа художника открыла украинское искусство миру, и благодаря ему оно вышло из состояния узко национального, провинциального. Талант художника поднял его на западноевропейский уровень, а его произведения приобщены к контексту мирового художественного процесса.

В своем творчестве часто обращался к украинским мотивам. Самыми известными картинами художника являются "Крестьянская семья" и "Карусель".

Александр Мурашко "Карусель" / uk.wikipedia.org

Александр Мурашко "Крестьянская семья" / uk.wikipedia.org

Давид Бурлюк

Бурлюка знают в мире как "отца русского футуризма", однако родился художник в Сумской области и имеет казацкие корни. Среди многочисленных работ художника - ряд, посвященных Украине: "Святослав", "Запорожцы в походе", "Рыбаки", "Тарас Шевченко". Самой известной работой, конечно, является картина "Казак Мамай".

Давид Бурлюк "Казак Мамай" / uk.wikipedia.org

Александра Экстер

Украинская художница имеет греческое и еврейское происхождение, а родилась в городе Белосток, в Польше, однако вскоре переехала с семьей в Киев, где начала учебу в Киевском художественном училище. Художница считается яркой представительницей европейского кубизма и футуризма, украинского авангарда и одной из основательниц стиля ар-деко.

Александра Экстер "Театральная композиция" / arthistoryproject.com

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