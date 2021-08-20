Украина без мусора: знаменитости вышли убрать столицу ко Дню независимости

К 30-й годовщине независимости Украины происходит много интересных инициатив.

На днях певцы, актеры, лидеры мнений, блогеры, журналисты собрались на крупнейшей социальной акции года — эко-пикник, и все ради глобальной совместной цели — сделать Украину чистой вместе. В этот день было инициировано официальный запуск подготовки к Международной акции Всемирного дня уборки World Cleanup Day в Украине, которая состоится уже через месяц, 18 сентября, в 10:00 вместе со 180 странами мира.

Своим примером селебрити мотивировали тысячи украинцев встать на путь экологических изменений и присоединяться к исторической акции.

Президент Всеукраинского молодежного движения Let's do it Ukraine Юлия Мархель рассказала об инициативе подробнее:

"Вместе с нашими звездными гостями мы объявили официальный старт подготовки к Международной акции Всемирного дня уборки. Событие охватит все 24 области Украины, сотни населенных пунктов, поселков и сел. В этом году мы нацелены сделать больше! Добавляйте Всемирный день уборки в свой календарный план!" .

Актриса Маша Краш, блогеры Top Team House, актер Никита Вакулюк, ресторатор Маргарита Сичкарь и многие другие не только убирали мусор, но и сортировали найденное. После субботника в Гидропарке на территории городского экопространства "Скворечник" волонтеры Let's do it Ukraine организовали эко-пикник и тренинг по ответственному потреблению земных ресурсов.

Маргарита Сичкарь

Акция важна еще и тем, чтобы не только осуществить уборку территории, но и донести собранное в ближайший мусорный бак. А еще лучше отсортировать мусор и сдать в ближайший пункт приема вторичного сырья.

Блогеры Top Team House

Международная акция World Cleanup Day проходит в четвертый раз одновременно в 180 странах и объединяет более 50 млн участников. Во время первого Всемирного дня уборка в Украине активной участницей стала президент Эстонии. В прошлом году к акции присоединились президенты ряда стран, а также князь Монако Альберт II и кронпринцесса Швеции Виктория и шведская эко-активистка Грета Тунберг.

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