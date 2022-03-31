"Украина — это не Россия. В Украине совершенно другое общество": внезапное прозрение Натальи Поклонской

"Украина — это не Россия. В Украине совершенно другое общество": внезапное прозрение Натальи Поклонской

Война в Украине совершает тектонические сдвиги в умах даже тех людей, аналитические способности которых по всем признакам попадали в категорию "недвижимость".

Недавно коллаборантка и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая стала в свое время лицом пропагандистской кампании, сопровождающей оккупацию Крыма, дала интервью YouTube-проекту "Скажи Гордеевой", в котором сумела всех удивить.

В частности, Поклонская, которая, по ее словам, чувствует себя украинкой и Украину считает Родиной, отметила:

"Украина — это не Россия. Там по-другому устроено общество. Там на протяжении восьми лет, я не присутствовала, я не знаю, как развивалась жизнь, просто со слов знаю, но там уже сформировано что-то свое, уже люди устроились в то общество, и стали выживать по-своему.

За эти восемь лет многое изменилось. И президенты менялись, и президенты признавались в том числе и Российской федерацией".

Хотя, конечно, не стоит обольщаться, тезис про "один народ" Наталье Поклонской переосмыслить все же еще не удалось.

Вместе с тем Поклонская не удивлена, что народ Украины не встречает с цветами российских "освободителей".

Наталья Поклонская / Getty Images

Коллаборантка жалуется в интервью, что из нее сделали врага Украины, но, по ее признанию, все равно продолжает любить Украину и считать себя украинкой, она также отдает себе отчет в том, что после этого интервью может стать изгоем и в России.

Происходящее в Украине Поклонская назвала катастрофой и заявила, что помогает и будет продолжать помогать Украине всеми доступными ей способами.

"Я хочу верить в решение этого конфликта скорейшим образом и в сторону мира, в сторону чего-то хорошего, доброго. Я, правда, не знаю, как это возможно, но я в это хочу верить."

Будем реалистами, до полного прозрения Наталье Поклонской, примерно как нам до полной ликвидации последствий российского вторжения. Но, если оценивать состояние коллаборантки по этой аналогии, оккупационные войска из сознания Поклонской уже вывели, хотя территорию еще не зачистили и там еще многое заминировано.

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