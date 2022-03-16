Украина и мир: 21-й день войны в десяти фотографиях

В десяти фотографиях мы расскажем вам, как прошел этот день войны.
Сегодня мы одержали много побед, прежде всего на дипломатическом фронте. Украина сражается за весь мир, а весь мир теперь - Украина.
Детские игрушки упаковываются и вывозятся из сортировочного склада. Центр "Помощь из Борнмута Украине" в Каслпойнте собирает пожертвования на юге Дорсета. Кароль Свяцкий, член польской общины BCP, начал эту кампанию, и благодаря своим связям с различными городами и благотворительными организациями на польско-украинской границе он получает прямые просьбы о срочной помощи, Борнмут, Англия, 16 марта 2022 года.
Уничтоженная реактивная система залпового огня российской армии на окраине Харькова, 16 марта 2022 года.
Дети, бежавшие от войны в Украине, отдыхают во временном убежище в бывшем торговом центре Plaza, Краков, 16 марта 2022 года.
Члены Конгресса США смотрят видео пожара после обстрела российскими оккупантами украинского города во время виртуального выступления президента Украины Владимира Зеленского, Вашингтон, 16 марта 2022 года.
Первый министр Шотландии Никола Стерджен встречается с украинскими гражданами, сотрудниками и волонтерами, работающими с Шотландским советом по делам беженцев, чтобы подготовиться к прибытию людей, перемещенных из Украины, Глазго, 16 марта 2022 года.
Пол из Великобритании, пересекает пограничный пункт в Медыке, Польша, он едет в Украину, чтобы поддержать ее в борьбе с российскими оккупантами, 16 марта 2022 г.
Беженцы пересекают пограничный пункт из Украины в Медыку, Польша, 16 марта 2022 года.
Члены парламентской группы Тюрингии СДПГ выражают свою солидарность с Украиной во время заседания государственного парламента, надев сине-желтые маски цветов украинского флага. Депутаты парламента земли Тюрингия начинают свою сессию минутой молчания в память о жертвах войны в Украине. "Война никогда не является способом установления мира", — заявил председатель государственного парламента, решительно осудив нападение России на Украину, Тюрингия, Эрфурт, 16 марта 2022 года.
Беженка со своей кошкой на вокзале Перемышль в Польше, 16 марта 2022 года.
Словацкая инициатива "Мир для Украины" организовала акцию протеста под названием "Спецоперация по высылке" после того, как Словакия приняла решение о выдворении трех сотрудников российского посольства в Братиславе из-за недавнего шпионского скандала. Трактор, окрашенный в национальные цвета Украины с флагом нашей страны перед посольством России, в центре Братиславы. Братислава, 16 марта 2022 года.
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