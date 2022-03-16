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Украина и мир: 21-й день войны в десяти фотографиях

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Украина и мир: 21-й день войны в десяти фотографиях

Getty Images

В десяти фотографиях мы расскажем вам, как прошел этот день войны.

Сегодня мы одержали много побед, прежде всего на дипломатическом фронте. Украина сражается за весь мир, а весь мир теперь - Украина.

© Getty Images
Getty Images

Детские игрушки упаковываются и вывозятся из сортировочного склада. Центр "Помощь из Борнмута Украине" в Каслпойнте собирает пожертвования на юге Дорсета. Кароль Свяцкий, член польской общины BCP, начал эту кампанию, и благодаря своим связям с различными городами и благотворительными организациями на польско-украинской границе он получает прямые просьбы о срочной помощи, Борнмут, Англия, 16 марта 2022 года.

© Getty Images
Getty Images

Уничтоженная реактивная система залпового огня российской армии на окраине Харькова, 16 марта 2022 года.

© Getty Images
Getty Images

Дети, бежавшие от войны в Украине, отдыхают во временном убежище в бывшем торговом центре Plaza, Краков, 16 марта 2022 года.

© Getty Images
Getty Images

Члены Конгресса США смотрят видео пожара после обстрела российскими оккупантами украинского города во время виртуального выступления президента Украины Владимира Зеленского, Вашингтон, 16 марта 2022 года.

© Getty Images
Getty Images

Первый министр Шотландии Никола Стерджен встречается с украинскими гражданами, сотрудниками и волонтерами, работающими с Шотландским советом по делам беженцев, чтобы подготовиться к прибытию людей, перемещенных из Украины, Глазго, 16 марта 2022 года.

© Getty Images
Getty Images

Пол из Великобритании, пересекает пограничный пункт в Медыке, Польша, он едет в Украину, чтобы поддержать ее в борьбе с российскими оккупантами, 16 марта 2022 г.

© Getty Images
Getty Images

Беженцы пересекают пограничный пункт из Украины в Медыку, Польша, 16 марта 2022 года.

© Getty Images
Getty Images

Члены парламентской группы Тюрингии СДПГ выражают свою солидарность с Украиной во время заседания государственного парламента, надев сине-желтые маски цветов украинского флага. Депутаты парламента земли Тюрингия начинают свою сессию минутой молчания в память о жертвах войны в Украине. "Война никогда не является способом установления мира", — заявил председатель государственного парламента, решительно осудив нападение России на Украину, Тюрингия, Эрфурт, 16 марта 2022 года.

© Getty Images
Getty Images

Беженка со своей кошкой на вокзале Перемышль в Польше, 16 марта 2022 года.

© Getty Images
Getty Images

Словацкая инициатива "Мир для Украины" организовала акцию протеста под названием "Спецоперация по высылке" после того, как Словакия приняла решение о выдворении трех сотрудников российского посольства в Братиславе из-за недавнего шпионского скандала. Трактор, окрашенный в национальные цвета Украины с флагом нашей страны перед посольством России, в центре Братиславы. Братислава, 16 марта 2022 года.

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