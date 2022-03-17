Украина и мир: 22-й день войны в десяти фотографиях

Украина и мир: 22-й день войны в десяти фотографиях

Заканчивается 22 день войны. Мы верим в нашу победу. Вместе с нами весь мир.

Мы несем потери, оплакиваем павших, радуемся успехам, помогаем тем, кто нуждается в нашей помощи. Мы боремся, мы верим, что каждый день войны приближает нас к победе.

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Мальчик стоит перед горящим складом после обстрела в Киеве, 17 марта 2022 года.

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Жеенщина принимают участие в митинге за Украину у здания шотландского парламента в Эдинбурге 17 марта 2022 года.

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Памятник герцогу де Ришелье защищен мешками с песком в Одессе 17 марта 2022 года.

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Мать майора Ивана Скрипника, убитого во время вторжения России в Украину, оплакивает его гроб, задрапированный флагом, во время похоронной церемонии на Лычаковском кладбище во Львове 17 марта 2022 года.

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Пара украинских солдат идет рука об руку в Киеве 17 марта 2022 года.

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Украинские беженцы на вокзале во Львове, 15 марта 2022 года.

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Клоуны Мария и Филу из труппы «Roten Nasen» (красноносые) развлекают украинцев в палатке на главном вокзале в Берлине, 17 марта 2022 года.

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Дым после взрыва в Киеве 17 марта 2022 года.

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Флаг Европейского Союза и флаг Украины развеваются в знак солидарности в деревне Бреунгешайн в регионе Фогельсберг в Германии, 17 марта 2022 года.

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Вид с воздуха: пожарные работают на развалинах жилого дома, в который попали обломки сбитой ракеты. Киев, 17 марта 2022 года.

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