Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Украина и мир: 23-й день войны в десяти фотографиях

Дата публикации
Просмотры
1966
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украина и мир: 23-й день войны в десяти фотографиях

Getty Images

В десяти фотографиях мы расскажем вам, как прошел этот день войны.

Украина продолжает бороться за свою землю, за свое будущее, за будущее своих детей. Нам помогает весь мир. 

© Getty Images
Getty Images

Вид на разрушенный театральный зал, который использовался гражданскими лицами в качестве убежища, после российской бомбардировки Мариуполя, Украина, 18 марта 2022 года.

© Getty Images
Getty Images

Две украинские беженки на карусели под флагом Украины на ярмарке в Вестпарке в Амстердаме 18 марта, 2022 года.

© Getty Images
Getty Images

Люди выкладывают полтора миллиона тюльпанов в форме герба Украины во время акции, посвященной украинским женщинам, которые служат в армии и занимаются волонтерством, у Софийского собора в Киеве, 18 марта, 2022 года.

© Getty Images
Getty Images

Раненые мирные жители из Мариуполя в больнице в Запорожье, Украина, 18 марта 2022 года.

© Getty Images
Getty Images

109 пустых колясок возле Львовского городского совета во время акции, посвященной детям, убитым в ходе продолжающегося российского вторжения в Украину, 18 марта 2022 года во Львове, Украина.

© Getty Images
Getty Images

Украинский флаг развевается над окном в Грайфсвальде, Мекленбург-Передняя Померания, 18 марта 2022 года.

© Getty Images
Getty Images

Полицейские стоят перед разрушенным в результате ракетного удара  по жилому району домом,18 марта 2022 года в Киеве, Украина.

© Getty Images
Getty Images

Вид на поврежденные цветы Марины Остопольской в результате ракетного удара 18 марта 2022 года в Киеве, Украина.

© Getty Images
Getty Images

Евгений Николин утешает свою жену Евгению Хорхо перед разрушенным домом, в котором они жили, 18 марта 2022 года в Киеве, Украина.

© Getty Images
Getty Images

Раненая женщина, которой оказывают медицинскую помощь после обстрела жилого района в Киеве 18 марта 2022 года.

Читайте также: 

Украина и мир: 22-й день войны в десяти фотографиях

Украина и мир: 21-й день войны в десяти фотографиях

Украина и мир: 20-й день войны в десяти фотографиях

Следующая публикация