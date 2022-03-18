Украина и мир: 23-й день войны в десяти фотографиях

Украина и мир: 23-й день войны в десяти фотографиях

В десяти фотографиях мы расскажем вам, как прошел этот день войны.

Украина продолжает бороться за свою землю, за свое будущее, за будущее своих детей. Нам помогает весь мир.

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Вид на разрушенный театральный зал, который использовался гражданскими лицами в качестве убежища, после российской бомбардировки Мариуполя, Украина, 18 марта 2022 года.

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Две украинские беженки на карусели под флагом Украины на ярмарке в Вестпарке в Амстердаме 18 марта, 2022 года.

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Люди выкладывают полтора миллиона тюльпанов в форме герба Украины во время акции, посвященной украинским женщинам, которые служат в армии и занимаются волонтерством, у Софийского собора в Киеве, 18 марта, 2022 года.

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Раненые мирные жители из Мариуполя в больнице в Запорожье, Украина, 18 марта 2022 года.

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109 пустых колясок возле Львовского городского совета во время акции, посвященной детям, убитым в ходе продолжающегося российского вторжения в Украину, 18 марта 2022 года во Львове, Украина.

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Украинский флаг развевается над окном в Грайфсвальде, Мекленбург-Передняя Померания, 18 марта 2022 года.

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Полицейские стоят перед разрушенным в результате ракетного удара по жилому району домом,18 марта 2022 года в Киеве, Украина.

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Вид на поврежденные цветы Марины Остопольской в результате ракетного удара 18 марта 2022 года в Киеве, Украина.

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Евгений Николин утешает свою жену Евгению Хорхо перед разрушенным домом, в котором они жили, 18 марта 2022 года в Киеве, Украина.

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Раненая женщина, которой оказывают медицинскую помощь после обстрела жилого района в Киеве 18 марта 2022 года.

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