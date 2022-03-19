Украина и мир: 24-й день войны в десяти фотографиях

Украина и мир: 24-й день войны в десяти фотографиях

Вот и подошел к концу 24 день войны.

Как прошел этот день, как мы боролись, как весь мир помогал нам в этой борьбе, попробуем рассказать вам в десяти фотографиях.

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Демонстранты собрались в знак протеста против нападений России на Украину возле ЮНИСЕФ и United Nation Plaza в Нью-Йорке, США, 19 марта 2022 года.

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Яна Гладийчук из Украины наблюдает за финалом женского прыжка с шестом во время второго дня чемпионата мира по легкой атлетике на Белградской Арене 19 марта 2022 года в Белграде, Сербия.

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Французские игроки выстраиваются перед транспарантом в знак солидарности с Украиной перед матчем турнира по регби шести наций между Францией и Англией на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени, недалеко от Парижа, 19 марта 2022 года.

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Женщина и ее ребенок принимают участие в митинге солидарности с Украиной в Бухаресте 19 марта 2022 года.

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Украинский бронетранспортер едет по дороге в Киеве, 19 марта 2022 года.

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Виды повреждений в здании в Харькове, Украина, 19 марта 2022 года.

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Пациент показывает фотографию извлеченной из него пули в больнице в Харькове, Украина, 19 марта 2022 года.

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Вид на поврежденный дом в Макеевке после недавних обстрелов в контролируемом пророссийскими сепаратистами Донецке, Украина, 19 марта 2022 года.

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Протестующая с нарисованными на лице желтыми и синими полосами государственного флага Украины участвует в демонстрации против российского вторжения в Украину у посольства России в Бангкоке, Таиланд, 19 марта 2022 года.

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Украинские солдаты и спасатели ищут тела среди обломков военного училища, обстрелянного накануне российскими ракетами, в Николаеве, на юге Украины, 19 марта 2022 года.

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