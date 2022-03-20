Украина и мир: 25-й день войны в десяти фотографиях

Украина и мир: 25-й день войны в десяти фотографиях

Еще один день прожит нами на этой войне. Каким был 25 день войны с Россией, расскажем вам в десяти фотографиях.

В этот день мы боролись за нашу Украину, за свободу, за право жить на своей земле. В нас стреляли, в наши дома летели российские ракеты. Украинцы не сдаются и верят в победу. Спасают жизни своих детей, уносят из самых горячих мест своих питомцев. Весь мир по-прежнему на нашей стороне. В поддержку Украины каждый день тысячи людей выходят на центральные улицы своих мирных городов.

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Люди убирают обломки разрушенных домов после обстрелов в селе Красиловка к востоку от Киева, 20 марта 2022 года.

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Украина была популярным местом для международного суррогатного материнства, в котором женщины могут получать компенсацию за вынашивание и рождение ребенка, принадлежащего родителям-иностранцам. Почти 20 детей, рожденных суррогатными матерями, вместе с медперсоналом центра суррогатного материнства живут в импровизированном подвальном приюте после того, как вторжение России в Украину сделало небезопасным для иностранных родителей забирать детей. Сотрудники службы безопасности собираются отправиться на вокзал с младенцами, чтобы доставить их родителям 20 марта 2022 года в Киеве, Украина.

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Пожилая женщина стоит перед разрушенным после обстрелов домом в селе Красиловка к востоку от Киева, 20 марта 2022 года.

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Члены семьи и побратимы на похоронной церемонии по 26-летнему украинскому солдату Александру Шасе, погибшему во время российского обстрела, на Байковом кладбище в Киеве, Украина, 20 марта 2022 года.

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Люди с транспарантами и флагами во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в Кнессете (парламенте Израиля) в режиме видеоконференции в Тель-Авиве, Израиль, 20 марта 2022 года.

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Женщина эвакуирована из взорванного здания в Киеве, Украина, 20 марта 2022 года.

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Дом, пострадавший от российского обстрела в Киеве, Украина, 20 марта 2022 года. Мирные жители собирают свои вещи среди обломков многоквартирного дома.

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Многоквартирный дом, пострадавший от российского обстрела в Киеве, Украина, 20 марта 2022 года.

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Трансляция выступления президента Зеленского в Кнессете (парламенте Израиля) через видеоконференцию в Тель-Авиве, Израиль, 20 марта 2022 года.

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Дэвид Гарретт выступает на музыкальном митинге мира Sound of Peace у Бранденбургских ворот 20 марта 2022 года в Берлине, Германия. Мероприятие направлено на сбор пожертвований для поддержки жертв продолжающейся войны в Украине.

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