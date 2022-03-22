Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Украина и мир: 26-й день войны в десяти фотографиях

Дата публикации
Просмотры
284
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украина и мир: 26-й день войны в десяти фотографиях

Getty Images

Война в Украине длится уже 26 дней.

Каждый день приносит новые испытания. Каждый день мы боремся за свою свободу, за Украину и за весь мир. В этой борьбе мы не одни. Кажды день миллионы людей шлют нам свою помощь и поддержку. Весь мир борется вместе с нами. 

Каким войдет в историю 26 день войны, каким запомнится он нам и нашим потомкам попробуем рассказать в десяти фотографиях.

© Getty Images
Getty Images

Женщина переходит улицу, возле блокпоста в Киеве, 21 марта 2022 года. - По меньшей мере восемь человек погибли сегодня в результате взрыва в торговом центре на северо-западе Киева. Взрывом полностью разрушено 10-этажное здание. Россия утверждает, что торговый центр использовался для хранения ракетных систем. 

© Getty Images
Getty Images


В Днепре продолжают ликвидацию последствий ракетного обстрела, 21 марта 2022 года. 

© Getty Images
Getty Images


В Одессе прошли учения по обращению с оружием, Одесса 21 марта 2022 г. 

© Getty Images
Getty Images


Украинские волонтеры готовятся защищать Одессу, наполняют мешки песком на берегу Черного моря, Украина, 21 марта 2022 года. 

© Getty Images
Getty Images


Украинский флаг на берегу Черного моря в городе Одесса, Украина, 21 марта 2022 года. 

© Getty Images
Getty Images


Хор Кафедрального собора Труро поет о чрезвычайной ситуации в Украине, Труро, Британия, 21 марта 2022 года. 

© Getty Images
Getty Images

Остатки российской военной техники, уничтоженной украинской армией на окраине Харькова, Украина, 21 марта 2022 года.

© Getty Images
Getty Images


Украинский военнослужащий стоит на блокпосту в Киеве 21 марта 2022 года перед началом 35-часового комендантского часа в 20:00. 

© Getty Images
Getty Images


Школьная тетрадь на месте взрыва ракеты 21 марта 2022 года в Киеве, Украина.

© Getty Images
Getty Images


Украинские пожарные работают среди обломков торгового центра через день после обстрела его российскими войсками в жилом районе на северо-западе украинской столицы Киева 21 марта 2022 года.

Читайте также: 

Следующая публикация