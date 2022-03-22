Украина и мир: 27-й день войны в десяти фотографиях

Украина и мир: 27-й день войны в десяти фотографиях

Каждый день войны приближает нас к победе. Сегодня мы стали ближе к ней на 27 дней.

Каждый день войны приносит нам и горе, и радость, каждый день наполнен борьбой. Наши победы, наши потери, наша боль, поддержка наших друзей - этот день войны в десяти фото.

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Юлия Загаруйка из города Марганец держит племянницу Оливию 22 марта 2022 года во Львове, Украина.

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Украинский солдат разговаривает со своей женой по мобильному телефону в Киеве, 22 марта 2022 года.

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Женщина держит плакат на главной площади Кракова во время акции протеста, организованной украинской диаспорой с просьбой о вмешательстве НАТО в дело российского вторжения в Украину, 22 марта 2022 года в Кракове, Польша.

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Доброволец на контрольно-пропускном пункте в Киеве, Украина, 18 марта 2022 года.

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Украинский военный грузовик на дороге в Киеве, 22 марта 2022 года.

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Украинка обнимает ребенка на вокзале в Перемышле, недалеко от польско-украинской границы, 22 марта 2022 года.

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Украинский военнослужащий стоит рядом со сбитым российским беспилотником на территории научно-исследовательского института Национальной академии наук Украины, 22 марта 2022 года.

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Дым, после удара, на северо-западе Киева, 22 марта 2022 года.

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Фотографии пары разбросаны по полу, покрытому обломками квартиры, поврежденной в результате взрыва несколько дней назад, в жилом районе Киева, Украина, 21 марта 2022 года.

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Контрольно-пропускные пункты в Киеве, Украина, 18 марта 2022

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