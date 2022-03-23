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Украина и мир: 28-й день войны в десяти фотографиях

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Украина и мир: 28-й день войны в десяти фотографиях

28-й день войны в десяти фотографиях / Getty Images

Наша война длится уже 28 дней.

Каким был этот день, расскажем вам в десяти фотографиях. 

28-й день войны в десяти фотографиях / © Getty Images
28-й день войны в десяти фотографиях / Getty Images

Украинские военнослужащие утешают Даниила, 12 летнего сына 42-летнего Владислава Бувалкина, который погиб в бою и был похоронен сегодня, 23 марта 2022 года, в Киеве, Украина.

28-й день войны в десяти фотографиях / © Getty Images
28-й день войны в десяти фотографиях / Getty Images

Тайские активисты держат плакаты против вторжения России в Украину во время акции протеста со свечами во время мирной демонстрации у посольства России в Бангкоке, Таиланд, 23 марта 2022 год. 

28-й день войны в десяти фотографиях / © Getty Images
28-й день войны в десяти фотографиях / Getty Images

Украинские военнослужащие и разносчик еды в Киеве 23 марта 2022 года. 

28-й день войны в десяти фотографиях / © Getty Images
28-й день войны в десяти фотографиях / Getty Images

Мариуполь, 23 марта 2022 года. 

28-й день войны в десяти фотографиях / © Getty Images
28-й день войны в десяти фотографиях / Getty Images

Мирные жители Мариуполя и поврежденные обстрелами деревья, 23 марта 2022 года. 

28-й день войны в десяти фотографиях / © Getty Images
28-й день войны в десяти фотографиях / Getty Images

Поврежденный танк, Мариуполь, 23 марта 2022 года. 

28-й день войны в десяти фотографиях / © Getty Images
28-й день войны в десяти фотографиях / Getty Images

Медицинские работники приветствуют пациентов в израильском полевом госпитале в Мостиске у границы с Польшей, во Львове, 23 марта 2022 года.

28-й день войны в десяти фотографиях / © Getty Images
28-й день войны в десяти фотографиях / Getty Images

Бомбоубежища в катакомбах - системе подземных туннелей,  23 марта 2022 года в Одессе, Украина. Катакомбы были созданы 200 лет назад и использовался советскими партизанами во время Второй мировой войны. Сейчас на глубине около 15 метров они служат бомбоубежищем. 

28-й день войны в десяти фотографиях / © Getty Images
28-й день войны в десяти фотографиях / Getty Images

Мэр Киева Виталий Кличко (справа) выступает на пресс-конференции перед памятником защитнику города архангелу Гавриилу с его братом Владимиром (слева) в Киеве 23 марта 2022 года.

28-й день войны в десяти фотографиях / © Getty Images
28-й день войны в десяти фотографиях / Getty Images

Городские рабочие закрывают памятник итальянскому поэту, писателю и философу Данте Алигьери мешками с песком для защиты от обстрелов со стороны России в Киеве 23 марта 2022 года. 

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Дата публикации
Просмотры
870
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