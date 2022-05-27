"Україна понад усе": как 82-летняя гостомельчанка в оккупации спасла двух соседок и семейные реликвии

82-летняя Галина Иосифовна Пильская отказалась уехать из Гостомеля и собственными глазами увидела "русский мир".

Дом в Гостомеле построили родители женщины более пятидесяти лет назад. Оккупанты разрушили в нем все: взрывом выбило окна, гусеницы танка прошли по посаженным с любовью Галиной Иосифовной цветам. Внутри дома все было перевернуто, разбита мебель, порваны шторы, вещи разбросаны.

На столе стояли рюмки с разным алкоголем: домашние наливки, бутылки от водки и шампанского. Оккупанты выпили даже ореховую настойку, которую женщина готовила для своих больных ног. "Не знаю, как они выжили после всего выпитого", - удивляется женщина.

Соседи говорят, что в ее доме хозяйничали кадыровцы. Но Галина Иосифовна лично их не видела. В самом начале широкомасштабного вторжения она отказалась от эвакуации и поселилась у подруги на соседней улице, которая жила одна и нуждалась в помощи. Так они и жили под постоянными обстрелами без света и газа. Еду готовили на огне.

Галина Иосифовна очень переживала, что в доме осталась ее семейные хроники - рукопись, которую она писала пять лет. Поэтому в один из дней, когда оккупанты ушли из дома, она тихонько прокралась в родной дом за семейной реликвией.

О том, как у нее это получилось и над чем сейчас работает, она рассказывает сама.

Дневник войны

Ради дочек и двух внучек Галина Иосифовна ведет дневники войны. Для того, чтобы они знали, как это было, чтобы увидели войну глазами своей мамы и бабушки, она начала писать каждый день. В двадцатых числах марта стрелять стали меньше, и это дало женщине надежду и толчок для начала ведения записей.

Записи способны растрогать читателей до слез. Там подробно описана борьба за жизнь двух старых женщин в оккупированном Гостомеле.

Про ответственность и помощь

Галина Иосифовна не уехала из Гостомеля, потому что не смогла бросить подругу, которой 83 года - она инвалид первой группы и не может переступить через порог своего дома. Ее не успели забрать. Все соседи помогали друг другу. Через дорогу жила 87-летняя женщина, которая тоже не могла никуда уехать. Их было четыре семьи на всю улицу, и они очень сплотились за время оккупации. Теперь они считают себя семьей.

Про страх и настойчивость

Когда женщина решила идти за своим дневником, она думала только о том, чтобы сохранить дорогой ее сердцу семейный архив. Было страшно. В первый день, когда покидала родной дом, удалось забрать только документы. Семейный архив остался в доме - там история всей семьи до седьмого колена. В какой-то момент Галина Иосифовна рискнула прокрасться в дом в отсутствие оккупантов, чтобы забрать семейную реликвию. Все самое дорогое она погрузила в детскую коляску и смогла вывезти.

На следующий день решила повторить маневр. Стало понятно, что в доме ночевали оккупанты. За домом россиянами была организована огневая точка, чтобы стрелять в сторону Мощуна. Оккупанты обустроили себе хорошо защищенный блиндаж. Женщина написала им записку, в которой попросила не доламывать то, что еще осталось целым.

Деоккупация Гостомеля

Галина Иосифовна все время считала, сколько машин въезжает и выезжает с ее улицы, и в какой-то момент поняла, что оккупанты уехали все. А первого апреля появились соседи, из тех четырех семей, что остались. Сосед нес Галине в руках маленький кусочек хлеба, который ему дали волонтеры. Женщина была растрогана до слез.

Наследница запорожских казаков

Дом в Гостомеле - это родовое гнездо Галины Иосифовна, его купил ее предок, который происходил из запорожских казаков. Земли у казаков не было, после уничтожения Запорожской сечи Екатериной II предок Галины Иосифовна занялся продажей масла из Полтавской области. На первые заработанные деньги он купил участок земли в Гостомеле. Эта земля - корни всей семьи, которые женщина считает своим долгом сохранить ради будущего своего рода.

Общение с оккупантами

Галине Иосифовна довелось пообщаться и с российскими оккупантами. Однажды в дом соседки, в котором женщины жили вместе, зашли российские военные. Их было восемь человек, они обыскали весь двор. Галина Иосифовна говорит, что это были совсем молодые люди, одному из них было 22 года, он приехал из Самары, другие оккупанты рассказали ей, что у них отобрали мобильные и их семья не знает, где они.

Женщина неплохо запомнила лица оккупантов и может узнать их при встрече.

О самом главном и мечтах

Галина Иосифовна признается, что самое страшное в оккупации - это отсутствие информации. Очень важно, говорит она, слышать, что Украина живет, что мы выстоим.

Женщина мечтает увидеть внучек взрослыми и крепко стоящими на ногах. Ей важно, чтобы ее наследницы сохранили Украину в себе. "Україна - понад усе!" - говорит несломленная в оккупации 82-летняя украинка.

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