"Украина тебе не по зубам": пес Патрон написал эмоциональное письмо к русскому врагу

Пес Патрон опубликовал в Instagram свое новое фото. На нем четырехлапая звезда позирует на лавочке в парке. Одет он в теплый жилет и ошейник.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Кроме того, Патрон обнародовал эмоциональное письмо к российскому врагу, которое начинается словами: "Украина тебе не по зубам".

"Я видел тебя. Ты был яростный и взбешенный. Мы среди животных это называем бешенством, потому что неизвестная сила двигает телом, делает тебя злым и жаждущим крови. Жаждущим убийства. Ради…а вот тут у многих разные варианты. Какой из них твой. Ты служишь своему хозяину? Это он приказал тебе убивать? Ты сам этого хочешь? Хочешь. Я видел тебя. Идеология и промывание мозгов убедила тебя, что ты — мессия, ты несешь мир через кровь и страдания. Ты видишь у нас нацистов, ты думаешь, что я тоже нацист… Ты веришь, что если бы не "киевский режим", то я был бы тебе рад.

Но я тебе не рад.

Ты стоишь сейчас у границ с моей областью. Ты ждешь реванша. Ты думаешь, что ворвешся, и именно твои ручонки воткнут трехцветный кусок на самую высокую мачту. Твои друзья сегодня атаковали ракетами Семеновку в моей области. Очень продуманный ход! Мы все испугались и скрылись. Шучу. Мы все еще здесь. Не то что ждали бы тебя, нет. Просто мы знаем, что если ты придешь – то так и уйдешь. Я буду смотреть тебе в след. Надеюсь, он будет холодным.

Но почему так? Почему и реванш не получится? 24 февраля вся страна поставила на весы свою безопасность и жизнь против желания не иметь ничего общего с твоей страной. Угадай, что перевесило.

Поэтому эта страна тебе не по зубам.

Я знаю, что мои слова никак не отразятся в твоих мыслях. Твой разум затуманен. Критическое мышление среди украинцев даже у собак, а вот у вас его давно уже отобрали.

Где-то в параллельной реальности ты успешен, у тебя хорошая работа, образование, хороший дом и отличная жизнь. Если бы ты имел это все – тебя бы никогда не загнали стоять на границе с моей областью. Ты бы не дал так с собой поступить.

Но пока ты просто зверь, у которого бешенство. Ты хочешь убивать. Ты желаешь крови.

И…я не буду описывать что ты будешь чувствовать. Но это точно твоя последняя битва. Прощай", — написал пес-сапер.

Фолловеры собаки активно отреагировали на его письмо.

"Патрон, каждое слово в самое сердце", "Очень сильно. Мы — украинцы, мы несокрушимые, мы победим, потому что добро побеждает зло!", "Любимый Патрон, лучше чем ты, никто уже бы не сказал! Лучше без всего на мире, но без той проклятой взбешенной русни. Правда и добро всегда побеждают", "Каждый украинец так считает, а ты озвучил лучше любого", "Я просто уверен, что это писал не Твой человек, а Ты друг. Ты на одну мгновение научился пользоваться клавиатурой на телефоне и написал этот текст., команде и смелому Чернигову", "Патрон, я тебя обожаю!!! О бешенстве точно в цель. Диагноз 100% определен даже без анализа", — написали в комментариях подписчики.

Напомним, ранее известная собака показала на видео, что она сделала с котом Веной, который захватил его лежанку.

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