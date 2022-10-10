"Украинцы поют, потому что на их стороне правда": Елена Зеленская показала видео из киевского метро

Елена Зеленская отреагировала на сегодняшний циничный массовый российский ракетный обстрел Украины. В Instagram первая леди опубликовала видео из метро, в котором скрывались люди во время воздушной тревоги.

На видео люди в унисон поют украинские песни. Она отметила, что это свидетельствует о том, что мы не боимся врага, ведь правда на нашей стороне и мы победим.

"Украинцы поют в бомбоубежище, в которое снова превратилось киевское метро. После всех испытаний сегодняшнего утра. После варварских российских обстрелов столицы, Днепра, Запорожья, Хмельницкой, Львова, Харькова, Кривого Рога, Винницы, Франковщины, Запорожья, Сумщины, Харьковщины, Житомирщины, Тернопольщины, Кировоградщины Перед нашими глазами теперь дыра в "грудях" запорожской многоэтажки и воронка на месте детской площадки в Киеве. всегда, хочет только разрушать и пугать.Это обычная террористическая тактика.Они воюют, чтобы порочить.Мы – чтобы защитить и спасти самое дорогое.Так украинцы поют под огнем, потому что не боятся.Украинцы поют, потому что на их стороне правда.Украинцы поют, потому что побеждают и знают об этом", – написала Зеленская в сообщении.

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