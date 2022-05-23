Украинка вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в голубо-желтом платье от Оксаны Караванской

Украинка вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в голубо-желтом платье от Оксаны Караванской

Женщина решила привлечь внимание гостей кинофестиваля к Украине.

Вчера, 22 мая, на красной дорожке Каннского кинофестиваля появилась украинка – основатель "Оскара для блогеров" World Influencers and Bloggers Awards Мария Гражина Чаплин.

Перед фотографами она предстала в голубова-желтом обтягивающем платье, которое создала специального для этого мероприятия украинский дизайнер Оксана Караванская.

Мария Гражина Чаплин / Фото: Getty Images

Присоединилась к Марии на красной дорожке президент World Influencers and Bloggers Association Грета Сапкайте, также выбравшая голубо-желтый лук. На ней было платье в цвет украинского флага от итальянского бренда Avaro Figlio.

Грета Сапкайте / Фото: Getty Images

Мария Гражина Чаплин и Грета Сапкайте / Фото: Getty Images

Напомним, в Каннах состоялась церемония награждения самых известных блогеров мира World Influencers and Bloggers Awards (WIBA). Награды получили: Евгений Клопотенко – "Лучший фуд-блогер" и Джамала – Cultural Influencer.

Одержал победу также звезда соцсетей – кот Степан из Харькова. Он стал лучшим Animal Influencer. На красной дорожке четырехлапый красавчик появился в сине-желтой бабочке от Оксаны Караванской. Степан позировал на руках обладателя Гран-при WIBA 2022, звездного тик-токера Хаби Ламе.

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