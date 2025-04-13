Украинская паска на столе у Меган Маркл: жена принца Гарри показала, как они с детьми пробовали угощения

Принц Гарри и Меган Маркл / © Associated Press

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Меган показала, как они с семьей — мужем Гарри и двумя детьми — Арчи и Лили — готовятся к субботнему завтраку. Герцогиня продемонстрировала, что приготовила своей семьей на завтрак, а также показала, как они все вместе ели паску, подаренную принцу Гарри во время поездки во Львов.

Завтрак Сассекских / © Instagram Меган Маркл

Паску принцу вручила вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Юлия Свириденко и принц Гарри во Львове / © Instagram Меган Маркл

Она на своей странице в Facebook рассказала, что это была за паска и, чем она особенна. Ее приготовили из муки из разминированных полей, а писанки для пасхальной корзины сделала мама львовянки и парамедика Ирины Цыбух, погибшей в Харьковской области в прошлом году.

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© Instagram Меган Маркл

Юлия сделала перепост фотографии Меган с паской и написала: «Всей командой просто плачим, потому что пасочка от бабушек из Сумщины из муки с разминированных полей сейчас на столе у Меган Маркл, принца Гарри и их семьи. А рядом писанка от Оксаны Цибух в память про Иру», — написала Юлия, добавив к посту разбитое красное сердце.

© Instagram Меган Маркл

Меган сделала репост у себя в сторис этого поста.

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские с первых месяцев войны в Украине поддерживали нашу страну.

Меган и Гарри на “Играх непокоренных” / © Getty Images

А в апреле 2024 года в Киев, Ирпень и Бучу приезжала другая королевская особа — герцогиня Эдинбургская Софи.