Украинская поэтесса зачитает стихотворение о войне на церемонии "Грэмми"

Любовь Якимчук станет гостьей самой престижной музыкальной премии.

Украинская поэтесса, сценарист и драматург Любовь Якимчук зачитает на церемонии вручения премии "Грэмми" в Лас-Вегасе стихотворение из своего сборника "Абрикосы Донбасса".

Об этом поэтесса рассказала в Facebook.

"Шло 24 часа дороги. Это безумие, не меньше. Сейчас пересаживаюсь в Лос-Анджелесе на самолет в Лас-Вегас, где я приглашенная поэтесса из Украины на Грэмми, и если не подведут ковидные тесты, то буду читать на церемонии стихотворение из книги "Apricots of Donbas".

Проект будет особенным, и посвящен Украине, о которой нужно говорить повсюду, в том числе во время церемонии, которую смотрят миллионы. Я же говорила, что Украину повсюду любят, и вот", – написала Любовь.

Напомним, Любовь Якимчук родилась в городе Первомайск Луганской области. Из-за войны на востоке Украины ее родные были вынуждены переехать на Полтавщину.

Сборник "Абрикосы Донбасса" издало "Видавництво Старого Лева" летом 2015 года.

"Это книга стихов, которые не только проникают в душу, но и продирают нутро. Они оставляют сквозные отверстия в сознании, сквозь которые проглядывает та реальность, от которой хочется заслоняться ладонями. Эти "Абрикосы Донбасса" созревают целиком в пору и смакуют одновременно горько и сладко", — говорится в аннотации.

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