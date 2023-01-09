Украинские дизайнеры представят свои коллекции в Берлине

17-19 января украинские бренды: AISENBERG, 91LAB, OVERALL, FINCH, CHERESHNIVSKA, SHEEZEN, PRZHONSKAYA, VOROZHBYT&ZEMSKOVA, CHUPRINA и GRIE представят коллекции на PREMIUM Berlin fashion trade show в рамках второго международного сезона.

Мы с нетерпением ждем представления талантливых дизайнеров Украины на PREMIUM в январе.

Многие участвующие в выставке бренды уже были представлены на Ukrainian Fashion Week и идеально дополняют портфолио брендов PREMIUM. Большинство украинских брендов основаны женщинами, которые проявляют стойкость, страсть и смелость и хотят показать свою моду миру. Коллекции столь же уникальны и разнообразны, как и сами дизайнеры", – комментирует основательница и управляющий партнер Premium Group Анита Тильманн.

Концепция пространства, где дизайнеры Украины представят свои коллекции в январе в Берлине, разработана известным украинским художником Романом Мининым. Его работы уже представлены на многих выставках по всему миру: в США, Бельгии, Швейцарии, Австрии, Польше, Франции, Великобритании, Италии и Японии, а также на аукционе Sotheby's в Лондоне. В основе концепции, разработанной Романом UFW x PREMIUM в Берлине, серия работ художника Optimism.

"Украинские дизайнеры транслируют свой оптимизм, приветственность и жизнестойкость. Это особенно символично сейчас, когда в условиях войны, под обстрелами и под звуки воздушных тревог они продолжают творить. А Ukrainian Fashion Week продолжает поддерживать дизайнеров Украины во втором международном сезоне", — сказала соучредительница и CEO Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская.

Читайте также: