Украинские символы, платок и бутоньерка: Руслан Багинский рассказал о шляпе, которую создал для британской королевы

Украинский дизайнер Руслан Багинский создал шляпу для королевы Великобритании Елизаветы II.

Ее величество приняла подарок, хотя это большая редкость. Она ведь пользуется услугами личного дизайнера головных уборов.

Аксессуар из Украины – нежно-голубого цвета, украшенный шелковыми цветами ручной работы.

На последнем решении времени и как символ нашего энтузиазма для беззаветной поддержки, известный дизайнер Ruslan Baginskiy созданный как человек имеет волшебник для его драгоценности.



Весьма мысль, что этот шапок является теперь часть ее majesty's headwear collection. pic.twitter.com/iRCX6EnueI — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) August 24, 2022

Передать ей подарок помогли наши дипломаты.

Королевскому двору было предложено 20 эскизов, из них королева Елизавета II выбрала именно эту.

Шляпа прибыла в Британию на День Независимости Украины. В частности, и в благодарность за поддержку и помощь нашему народу. Теперь все ждут, когда Ее Величество появится в этом головном уборе на публике.

"Королева является первым амбассадором в мире, который ассоциируется с головными уборами. Очень важно было для нас соединить такую знаковую модель для королевы, потому что она часто носит эту форму, добавить украинских символов, это платок, которым украшали украинские женщины голову, также бутоньерки, очень старинная технология", — прокомментировал свое изделие дизайнер Руслан Багинский.

Читайте также: