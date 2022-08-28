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Украинские символы, платок и бутоньерка: Руслан Багинский рассказал о шляпе, которую создал для британской королевы

Украинские символы, платок и бутоньерка: Руслан Багинский рассказал о шляпе, которую создал для британской королевы

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Украинские символы, платок и бутоньерка: Руслан Багинский рассказал о шляпе, которую создал для британской королевы

Украинский дизайнер подарил Елизавете II фетровую шляпу нежно-голубого оттенка с широкими полами, украшенную лентой, завязанной на бант, и шелковыми цветами ручной работы.

Украинский дизайнер Руслан Багинский создал шляпу для королевы Великобритании Елизаветы II.

Ее величество приняла подарок, хотя это большая редкость. Она ведь пользуется услугами личного дизайнера головных уборов.

Аксессуар из Украины – нежно-голубого цвета, украшенный шелковыми цветами ручной работы.

Передать ей подарок помогли наши дипломаты.

Королевскому двору было предложено 20 эскизов, из них королева Елизавета II выбрала именно эту.

Шляпа прибыла в Британию на День Независимости Украины. В частности, и в благодарность за поддержку и помощь нашему народу. Теперь все ждут, когда Ее Величество появится в этом головном уборе на публике.

"Королева является первым амбассадором в мире, который ассоциируется с головными уборами. Очень важно было для нас соединить такую знаковую модель для королевы, потому что она часто носит эту форму, добавить украинских символов, это платок, которым украшали украинские женщины голову, также бутоньерки, очень старинная технология", — прокомментировал свое изделие дизайнер Руслан Багинский.

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