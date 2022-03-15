Украинский бренд, недавно торговавший в России, прекратил поставки в страну-агрессор

Еще недавно бренд оскандалился из-за продаж во вражеской стране, а теперь помогает армии.

24 февраля Россия без официального объявления войны вторглась на территорию Украины и начала уничтожать наши города и села. С начала "специальной операции" государства-агрессора умерло почти 100 невинных детей и тысячи взрослых, однако на самом деле война в Украине продолжается еще с 2014 года. За это время РФ аннексировала Крым, продолжала обстреливать Донбасс и сеять пропаганду на своем телевидении.

Многие украинские производители и публичные личности, несмотря на агрессию соседней страны, продолжали в ней свой бизнес. Одним из таких брендов стала косметическая компания Sisters Aroma – бренд нишевой парфюмерии, выпускавший духи, ароматы для дома, духи для автомобилей, санитайзеры, smart-кремы для тела и свечи.

Всего за две недели до войны Sisters Aroma активно развивал бизнес в России и оккупированном Крыму: имел теневой сайт с доменом sistersaroma.ru и страницу в Instagram для российского рынка. Также на страницах в соцсетях бренда появлялись призывы покупать их продукцию к 23 февраля – Дню защитника Отечества в России и Беларуси (в Украине этот праздник отменен с 2014 года).

Sisters Aroma

Продажа продукции к российскому празднику вызвала тогда в Сети негативную реакцию среди многих пользователей. Сам же бренд заявлял, что просто "ведет международный бизнес и имеет партнеров по всему миру". Об этом впервые на своей странице написала пользователь li.volkova в Instagram, а также оставила скрины в своем посте (чтобы посмотреть их, листайте вправо).

После нападения России на Украину бренд сразу заявил о своей украинской позиции и закрыл поставки в Россию, также закрыл сайт sistersaroma.ru, но страница в Instagram бренда продолжает существовать, по их словам, как "информационное поле".

Sisters Aroma

"Мы закрываем франшизу для всех партнеров из России! Свою работу прекращает сайт sistersaroma.ru. Но аккаунт в Instagram мы оставляем только как информационное поле, чтобы делиться правдивыми новостями из Украины с российским населением. Комментарии под постами закрыты во избежание дезинформаций", — говорится в сообщении бренда.

Sisters Aroma

Теперь Sisters Aroma помогает украинской армии сбором средств.

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