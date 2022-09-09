Украинский день в Венеции: на кинофестивале развернули сине-желтые флаги

На Венецианском кинофестивале один день посвятили Украине и развернули сине-желтые флаги.

Там показали истории украинских актеров и кинорежиссеров, которые должны сейчас снимать украинское кино, но они взяли в руки оружие и смогут это делать, когда вернутся с войны.

Также на мероприятии почтили память актера Паши Ли, погибшего во время боев за Киевщину.

Это уже 79-й кинофестиваль, он – самый древний в мире, и в День независимости Украины организаторы масштабного события заявили о поддержке нашего государства в борьбе с российской агрессией.

Кинорежиссеры в ВСУ: Венецианский кинофестиваль поддержал Украину

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