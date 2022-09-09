Украинский день в Венеции: на кинофестивале развернули сине-желтые флаги

Венецианский кинофестиваль поддержал Украину.
На Венецианском кинофестивале один день посвятили Украине и развернули сине-желтые флаги.
Там показали истории украинских актеров и кинорежиссеров, которые должны сейчас снимать украинское кино, но они взяли в руки оружие и смогут это делать, когда вернутся с войны.
Также на мероприятии почтили память актера Паши Ли, погибшего во время боев за Киевщину.
Это уже 79-й кинофестиваль, он – самый древний в мире, и в День независимости Украины организаторы масштабного события заявили о поддержке нашего государства в борьбе с российской агрессией.
Читайте также:
- С антивоенными плакатами и в футболках с гербом: украинская делегация посетила Венецианский кинофестиваль
- На Венецианском кинофестивале показали украинский фильм "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича
- В сине-желтых цветах: Наталья Нагорная и выжившая на "Азовстале" Анна Зайцева посетили Венецианский кинофестиваль
- В красном мини-платье и бриллиантах: украинская модель в откровенном образе появилась на гала-вечере в Венеции
- В прозрачном наряде и с флагом в руках: Алина Байкова на премьере документального фильма о войне в Украине