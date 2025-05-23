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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Украинский хит в Instagram норвежского монарха: дворец показал кадры визита кронпринца Хокона в Киев

Норвежский королевский дом поделился фотоотчетом с визита кронпринца Хокона Украину.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кронпринц Хокон

Кронпринц Хокон / © Getty Images

Этот визит подчеркнул решительную и постоянную поддержку Норвегии украинского правительства и украинского народа во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Кронпринц Хокон / © Getty Images

Кронпринц Хокон / © Getty Images

В Instagram норвежской королевской семьи опубликовали видеоотчет визита кронпринца Хокона в Киев и в Киевскую область. Ранее мы писали, что наследник престола прибыл на поезде в район Бучи-Ирпеня с министром энергетики Норвегии Терье Осландом. Он посетил мемориал павшим защитникам Украины в Мощуне, а после встретился с военными в одном из госпиталей. Кронпринц Хокон также встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Видео, опубликованное в Instagram норвежской королевской семьи сопроводили песней Kalush Orchestra «Stefania», с которой группа победила на песенном конкурсе «Евровидение 2022».

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