Украинский пиксель - это взбешенная вышиванка: новый образ забавного кота Бандеры

Свои фото кот посвятил Дню героев, который в Украине отмечается 23 мая.
Новоиспеченная звезда Интернета – кот Бандера из Прикарпатья, снова удивил своим креативным образом. На этот раз смешной кот примерил военный лук с украинским пикселем.
"Котик вишиванку мав, На свята її вдягав. Та м*скалі подуріли - в Україні війну зачинили. Вишиванка розлютилась
і на піксель перетворилась. 23.05 День Героев! Поздравление и благодарность! Героям слава!" — написано под серией фото.
(Чтобы посмотреть все фото кота Бандеры, листайте галерею вправо)
Напомним, владельцы кота каждую пятницу проводят благотворительный аукцион. Победитель с высокой ставкой переводит всю сумму на официальный счет БФ "Вернись живым".
Читайте также:
- В вышиванке и в компании друзей: кот Бандера поделился новыми забавными фото
- В розовой панамке: кот Бандера поддержал группу Kalush Orchestra, которая выступала на "Евровидении"
- Конкурент кота Степана: кот Бандера из Прикарпатья сфотографировался с патриотическими пасхальными яйцами и всех растрогал.