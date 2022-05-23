Украинский пиксель - это взбешенная вышиванка: новый образ забавного кота Бандеры

Свои фото кот посвятил Дню героев, который в Украине отмечается 23 мая.

Новоиспеченная звезда Интернета – кот Бандера из Прикарпатья, снова удивил своим креативным образом. На этот раз смешной кот примерил военный лук с украинским пикселем.

"Котик вишиванку мав, На свята її вдягав. Та м*скалі подуріли - в Україні війну зачинили. Вишиванка розлютилась

і на піксель перетворилась. 23.05 День Героев! Поздравление и благодарность! Героям слава!" — написано под серией фото.

(Чтобы посмотреть все фото кота Бандеры, листайте галерею вправо)

Напомним, владельцы кота каждую пятницу проводят благотворительный аукцион. Победитель с высокой ставкой переводит всю сумму на официальный счет БФ "Вернись живым".

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