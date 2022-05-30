Украинский режиссер Сергей Сотниченко создаст фильм о пережитой оккупации Ирпеня, свидетелем которой он стал

Украинский режиссер Сергей Сотниченко создаст фильм о пережитой оккупации Ирпеня, свидетелем которой он стал

Известный украинский режиссер Сергей Сотниченко в течение месяца снимал свою жизнь в Ирпене во время активных боевых действий. Он вместе с мамой жил в части города, которая больше всего страдала от оккупантов. Все материалы, снятые режиссером, он планирует использовать в создании киноленты.

Раньше работы Сергея Сотниченко вы точно видели по телевизору. Он работал над сериалами и документальными фильмами. В частности, "Дети Победы" и "Расщепленные на атомы" о трагедии Чернобыльской АЭС.

Как жил режиссер и какие ужасы видел своими глазами, рассказывает корреспондент ТСН Нина Грушецкая. Сегодня мы едем с Сергеем к нему домой в Ирпене. "Под этим мостом прятался от мин, когда нас дрон засек. А оттуда справа стоял пулемет. Пробивало. Грады, мины торчали прямо в асфальте", — говорит Сергей.

Он приезжает сюда только днем. Ночевать в собственном доме пока не может. И вы поймете, почему здесь ему нет сна. Свою жизнь под обстрелами он снимал на видео.

Сергей показал свои музыкальные инструменты. "Мы, чтобы не сойти с ума, делали концерты", — рассказывает он.

Впоследствии скрывавшиеся здесь люди эвакуировались. Кто-то прошел зеленым коридором. Свою Галину Сергей вывел сам.

"Говорю – давай выведу. А она – нет-нет, я буду с тобой до конца", — рассказывает он.

Мужчина не мог оставить одну и 77-летнюю маму. "Она не могла поверить, что эта война по-настоящему. Убедить ее было нельзя. Я остался с ней. Когда в стены начали лететь осколки, то она умолкла. Она плачет — это я вас сбила. Мама, говорю, перестань винить себя ", – говорит режиссер. "Когда мина была первой, мы начали выходить в подвал".

Он показал и погреб. Во время разговора мужчина о нем упоминал постоянно.

"Теперь я его почетно называю бункер. Раньше это называлось погреб. Погреб построил отец.

Говорит, продуктов должно было хватить еще на месяц. Однако россияне были уже слишком близко. Поэтому он решил убегать.

"Когда собирался выходить, сказал себе – если убьют, я же должен быть чистым. Нагрел чайник, трясусь там херачит. Но когда помылся, выдохнул – теперь не страшно умирать", – рассказывает.

Напоследок Сергей записал наставления сыну. "Я тогда Сергею сказал, что я его люблю. Прости меня меня за все и закопал вот здесь телефон", — вспоминает.

С того дня прошло уже два месяца. Однако то, что пережил до сих пор не отпускает. С снявшего под обстрелами видео режиссер планирует сделать фильм. Говорит, для него сохранил уникальные кадры, которые пока никому не показывал.

Нина Грушецкая, Иван Павлович, ТСН, 1+1, Марафон Единые новости.

Искусство из ужасов: украинский режиссер создаст фильм о пережитой оккупации Ирпеня

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