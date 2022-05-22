Украинское кино в Каннах: ленты, которые уже показали и которыми восхищаются гости фестиваля

Возгласы "Слава Украине" и непрерывные аплодисменты – так зрители приветствовали в Каннах премьеру украинского фильма Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Памфир".

О фильме из Буковины и о том, какой еще наш фильм сразится за награду на международном Каннском кинофестивале из Франции, рассказала корреспондентка ТСН Валерия Ковалинская.



Для режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука это первая полнометражная картина. В фильме он показывает жизнь семьи на Буковине в канун праздника Маланки. Зал полный. Режиссер представляя фильм переходит с английского на украинский. Говорит – сейчас это очень важно!

Перед конкурсным показом фильм уже увидели кинокритики. ТСН пообщались с режиссером и исполнителем главной женской роли.

"Сложно эмоционально попадать в такие праздничные такие торжественные определенные мероприятия. По поводу того места, где мы сейчас находимся — немного мне странно, что нет флагов", — говорит актриса Соломия Кириллова".

Международный постер фильма "Памфир" / Фото: facebook.com/pamfirfilm

После просмотра зрители делятся своими впечатлениями.

"Я очень рада увидеть эту картину. Особенно сейчас, когда все это происходит в Украине. Я никогда раньше не видела украинских фильмов и очень поражена красотой традиций и страной!", — говорит зрительница Эми Лакутс.

Уже через два дня в Каннах в одной из главных конкурсных программ — премьера ленты Максима Наконечного об аэроразведке "Видение бабочки".

"Мой фильм о возвращении с войны, о травме войны, пленении воли к жизни и о спасении!", — говорит режиссер.

Рассказывает, что идея снять это кино появилась во время работы над фильмом "Невидимый батальон". Сейчас одна из его героинь – парамедик Юлия Паевская в плену российских оккупантов.

"Я своей задачей вижу распространение информации о Тайре и призывы о ее немедленном освобождении!"

Здесь же на фестивале представили фильм "Мариуполис 2" литовского режиссера. Он погиб в Мариуполе во время работы над фильмом. О войне, которая длится в Украине уже 88-й день, здесь напоминают разными способами – активистка Фемен выбегает на красный ковер с надписью на теле – "прекратите насиловать нас".

А еще мировые звезды демонстрируют украинцам свою поддержку через наряды. В очках украинских цветов на пресс-конференции появилась и продюсер из Польши. И даже в магазинах сувенирной продукции фестиваля замечаешь наши родные – желто-голубые цвета.

Валерия Ковалинская из Канн, ТСН, 1+1, марафон "Единые новости".

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