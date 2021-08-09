Украшение с историей: браслет принцессы Маргарет выставят на аукцион

Украшение, которое ранее принадлежало младшей сестре королевы Елизаветы II – принцессе Маргарет, – будет выставлено на аукцион.

Браслет, в котором принцесса Маргарет позировала для портрета на свой 19-й день рождения, выставят на аукционе Дикса Ноонана Уэбб. Принцесса Маргарет была известна своим гламурным стилем, наверняка, многим хотелось бы иметь в своей шкатулке украшение, которого когда-то носила принцесса.

Браслет Cratier был создан примерно в 1925 году. Согласно описанию предмета, он состоит из двойной нити жемчужных камней, подчеркнутых рядом бриллиантов круглой огранки, на застежке изделия выгравирована буква "M". Ожидается, что цена за украшение в стиле ар-деко с жемчугом и бриллиантами составит до 55000 долларов, пишет People. Браслет будет продаваться вместе с Сертификатом происхождения Кенсингтонского дворца от 13 июня 2006 года.

Принцесса Маргарет / Getty Images

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Напомним, ранее в июне был выставлен на аукцион автомобиль Ford Escort Ghia Saloon 1981, который принц Чарльз подарил леди Диане в качестве подарка на помолвку за два месяца до их роскошной свадьбы.

А в Кенсингтонском дворце сейчас работает выставка Royal Style in the Making, где можно увидеть свадебное платье принцессы Дианы, а также другие элементы гардероба королевских особ. Выставка будет работать до 2 января 2022 года.

Принцесса Маргарет / Getty Images

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