Украшение в стиле ар-деко: королева Елизавета II надела на мероприятие брошку своей бабушки

Украшение в стиле ар-деко: королева Елизавета II надела на мероприятие брошку своей бабушки

Брошки – одни из любимых украшений королевы Елизаветы II.

Монарх обожает броши, надевает украшение практически к каждому своему образу, и у каждой такой броши есть своя история.

На прошлой неделе 95-летняя Елизавета II в сопровождении принца Чарльза и его супруги герцогини Камиллы официально открыла шестую сессию шотландского парламента в Holyroodhouse.

Королева Елизавета II с принцем Чарльзом и герцогиней Камиллой / Getty Images

Королева надела классическое пальто зеленого цвета, которое украшали крупные золотые пуговицы. Этот образ также дополнила шляпа в любимом фасоне королевы, черные туфли Anello & Davide сумка с маленькой ручкой от Launer и перчатки.

На груди у Ее Величества была брошь в виде чертополоха в стиле ар-деко, которая изначально принадлежала ее бабушке - королеве Марии Текской. Королева Мария носила эту брошь, как и многие другие, на своей шляпе.

Принцесса Елизавета со своим дедом королем Георгом V и бабушкой королевой Марией Текской / Getty Images

После смерти Марии Текской большую часть ее ювелирной шкатулки унаследовала ее внучка и на тот момент уже королева Великобритании Елизавета II. Долгое время монарх не носила украшение и впервые надела его в 2011 году, когда фотографировалась для своего официального портрета. С тех пор Елизавета II надевает эту брошь на важные мероприятия в Шотландии.

Королева Елизавета II / Associated Press

Королева Елизавета II / Associated Press

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Украшения королевы Елизаветы II (16 фото)

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