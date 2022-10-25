Украшение за 56 тысяч долларов: как выглядит любимый чокер королевы Камиллы

Королева-консорт Камилла скоро сможет появляться на публике в украшениях, которые носила королева Елизавета II. Но и в ее собственной ювелирной шкатулке есть любимчики.

Недавно Камилла посещала Аскот и приехала на ипподром в красивом образе, надев сине-белое платье с белым верхом и пальто в тон с белым воротником. К наряду Камилла подобрала широкополую шляпу синего цвета из льна с белым ободком и жемчужный чокер с бриллиантовой застежкой.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Именно этот чокер является одним из любимых у королевы. Украшение из четырех нитей жемчуга, скрепленных платиновым кругом с россыпью мелких бриллиантов, Камилла носит достаточно часто.

Эксперт по ювелирным украшениям британского ритейлера Steven Stone Максвелл Стоун внимательно изучил ожерелье и вот что рассказал о нем:

Королева Камилла / Фото: Getty Images

"Чокер состоит из четырех нитей культивированного жемчуга. Хотя культивированный жемчуг является настоящим жемчугом, он гораздо менее редок, чем натуральный жемчуг, что отразится на общей стоимости. Жемчужины соединены круглым скоплением бриллиантов круглой эдвардианской огранки общим весом три карата", - пишет express.

Украшение Камиллы также имеет скрытое значение: "Эдвардианские украшения олицетворяют женственность, что делает их подходящим украшением для Камиллы, которая является влиятельной и видной общественной фигурой. Я оцениваю произведение примерно в 50 000 фунтов стерлингов (около 56, 5 тысяч долларов)", - говорит эксперт.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Отметим, жемчуг имеет особое значение в период траура, мы видели, что после смерти монарха почти все члены королевской семьи носили жемчужные украшения. Также жемчуг очень любила королева Елизавета II и всегда носила жемчужные ожерелья и серьги из жемчуга. В одних из них она была даже похоронена.

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