Украшения принцессы Дианы продадут на аукционе: почти 13 лет они были в собственности украинца

Колье и серьги состоит из жемчуга, бриллиантов и платины. Их выставят на продажу в четвертый раз.

Украшения, которые когда-либо носила принцесса Диана крайне редко попадают на аукционы, ведь все, что было в ее ювелирной шкатулке она завещала своим сыновьям - Уильяму и Гарри. Однако в этом году на торги попало целых два изделия принцессы - аметистовый крест, который в итоге купила Ким Кардашьян, и уникальный набор "Лебединое озеро". Украшения будут выставлены на аукционе Guernsey’s 27 июня 2023 года, который пройдет в отеле Pierre, в Нью-Йорке. В рузельтате торгов ожидается получить за изделие от 5 до 15 миллионов долларов.

Колье и серьги принцессы Дианы / Фото: Getty Images

Свое название украшение получило из-за того, что в 1997 году, незадолго до смерти, Диана посетила в нем открытие балетного сезона - постановку "Лебединое озеро". Но несмотря на то, что шею аристократки украшало колье из этого набора, на самом деле оно ей не принадлежало, поэтому сейчас оказалось на аукционе.

Набор с бриллиантами и жемчугом изготовлен брендом Garrard, сотрудники которого в то время были придворными ювелирами. Ожерелье они разрабатывали при участии самой Дианы - она лично встречалась с ювелирами, чтобы обсудить дизайн. Сделано колье было уже через несколько месяцев и преподнесено ей, соответственно, Диана надела его на мероприятие, а ее фото в нем оказались на первых полосах всех газет и обложках журналов.

Принцесса Диана, 1997 год / Фото: Associated Press

Однако серьги не были завершены, поэтому ювелир работавший над украшениями, запросил ожерелье обратно. Оно было ему нужно чтобы сделать серьги соответствующими по дизайну. Когда работа была закончена и ювелир собрался передать набор Диане, она трагически погибла. Таким образом бренд Garrard столкнулся с дилеммой, ведь украшения должны были стать подарком Диане от ее тогдашнего бойфренда Доди Файеда, но он погиб вместе с ней и заказ не был оплачен.

Принцесса Диана, 1997 год / Фото: Getty Images

С разрешения семьи, набор был выставлен Garrard на продажу, часть выручки направили в ​​ЮНИСЕФ. Известно, что первым покупателем украшений был некий британский лорд, приобретший их для своей жены. Женщина никогда не носила колье и серьги, потому что ей было слишком неловко из-за их связи с покойной принцессой, которая трагически погибла в автокатастрофе.

Затем пара решила перепродать украшения и подключила к делу Арлана Эттингера - главу аукционного дома Guernsey's, который решил продвигать продажу через телешоу. В результате набор купил Джим Макингвейл, мебельный магнат из Хьюстона. Драгоценности хранились в его семье довольно долго и даже в них вышла замуж его дочь, но спустя десять лет он тоже решил продать "Лебединое озеро". Согласно изданию The New York Times, приобрел тогда набор украинский миллиардер Марк Гинзбург и хранил почти 13 лет.

После начала войны в Украине Гинзбург решил продать набор Дианы и, согласно заявлению аукционного дома, часть полученной суммы будет направлена на восстановление нашей страны.

"Потенциальные покупатели должны знать, что часть выручки от этой новой продажи будет направлена на восстановление Украины", - говорится в Guernsey's.

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